Фиаско Германии. Определены полуфиналисты чемпионата мира WU-20
В 1/2 финала сыграют: США – Северная Корея, Япония – Нидерланды
Женский чемпионата мира 2024 по футболу WU-20 продолжается в Колумбии.
15 сентября были сыграны матчи 1/4 финала и определены пары 1/2 финала.
Вылетела команда Испании, проиграв сборной Японии в овертайме (0:1 д.в.). Также выбыли команды Бразилии и Германии.
В 1/2 финала 18 сентября сыграют: США – Северная Корея, Япония – Нидерланды.
Финальный матч запланирован на 22 сентября в Боготе.
Чемпионат мира 2024 среди женских команд WU-20
Колумбия, 31 августа – 22 сентября 2024
1/4 финала, 15 сентября
- 15.09. 22:30. Бразилия – Северная Корея – 0:1
- 16.09. 00:30. Нидерланды – Колумбия – 2:2 (пен. 3:0)
- 16.09. 02:00. Япония – Испания – 1:0 (д.в.)
- 16.09. 04:00. США – Германия – 2:2 (пен. 3:1)
1/2 финала, 18 сентября
- 19.09. 00:30. США – Северная Корея
- 19.09. 04:00. Япония – Нидерланды
Сетка плей-офф
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 17 сентября в 22:00 по Киеву
Трент Александер-Арнольд покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента