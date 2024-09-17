Фиаско Германии. Определены полуфиналисты чемпионата мира WU-20

Женский чемпионата мира 2024 по футболу WU-20 продолжается в Колумбии.

15 сентября были сыграны матчи 1/4 финала и определены пары 1/2 финала.

Вылетела команда Испании, проиграв сборной Японии в овертайме (0:1 д.в.). Также выбыли команды Бразилии и Германии.

В 1/2 финала 18 сентября сыграют: США – Северная Корея, Япония – Нидерланды.

Финальный матч запланирован на 22 сентября в Боготе.

Чемпионат мира 2024 среди женских команд WU-20

Колумбия, 31 августа – 22 сентября 2024

1/4 финала, 15 сентября

15.09. 22:30. Бразилия – Северная Корея – 0:1

– 0:1 16.09. 00:30. Нидерланды – Колумбия – 2:2 (пен. 3:0)

– Колумбия – 2:2 (пен. 3:0) 16.09. 02:00. Япония – Испания – 1:0 (д.в.)

– Испания – 1:0 (д.в.) 16.09. 04:00. США – Германия – 2:2 (пен. 3:1)

1/2 финала, 18 сентября

19.09. 00:30. США – Северная Корея

19.09. 04:00. Япония – Нидерланды

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