Вылет Франции. Определены четвертьфиналисты ЧМ-2025 по футболу WU-20
Сборная Северной Кореи продолжает борьбу за титул
Женский чемпионата мира 2024 по футболу WU-20 продолжается в Колумбии.
12 и 13 сентября были сыграны матчи 1/8 финала и определены пары 1/4 финала.
Сенсационно вылетела команда Франции, проиграв в овертайме Нидерландам (1:2 д.в.) А вот сборная Северной Кореи продолжает борьбу за титул.
В 1/4 финала 15 сентября сыграют: США – Германия, Бразилия – Северная Корея, Япония – Испания, Нидерланды – Колумбия.
Финальный матч запланирован на 22 сентября в Боготе.
Чемпионат мира 2024 среди женских команд WU-20
Колумбия, 31 августа – 22 сентября 2024
1/8 финала, 12–13 сентября
- 12.09. 00:30. Бразилия – Камерун – 3:1 (д.в.)
- 12.09. 00:30. Испания – Канада – 2:1
- 12.09. 04:00. Колумбия – Южная Корея – 1:0
- 12.09. 04:00. Мексика – США – 2:3 (д.в.)
- 13.09. 00:30. Германия – Аргентина – 5:1
- 13.09. 00:30. Северная Корея – Австрия – 5:2
- 13.09. 04:00. Франция – Нидерланды – 1:2 (д.в.)
- 13.09. 04:00. Япония – Нигерия – 2:1
1/4 финала, 15 сентября
- США – Германия
- Бразилия – Северная Корея
- Япония – Испания
- Нидерланды – Колумбия
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