Вылет Франции. Определены четвертьфиналисты ЧМ-2025 по футболу WU-20

Женский чемпионата мира 2024 по футболу WU-20 продолжается в Колумбии.

12 и 13 сентября были сыграны матчи 1/8 финала и определены пары 1/4 финала.

Сенсационно вылетела команда Франции, проиграв в овертайме Нидерландам (1:2 д.в.) А вот сборная Северной Кореи продолжает борьбу за титул.

В 1/4 финала 15 сентября сыграют: США – Германия, Бразилия – Северная Корея, Япония – Испания, Нидерланды – Колумбия.

Финальный матч запланирован на 22 сентября в Боготе.

Чемпионат мира 2024 среди женских команд WU-20

Колумбия, 31 августа – 22 сентября 2024

1/8 финала, 12–13 сентября

12.09. 00:30. Бразилия – Камерун – 3:1 (д.в.)

– Камерун – 3:1 (д.в.) 12.09. 00:30. Испания – Канада – 2:1

– Канада – 2:1 12.09. 04:00. Колумбия – Южная Корея – 1:0

– Южная Корея – 1:0 12.09. 04:00. Мексика – США – 2:3 (д.в.)

– 2:3 (д.в.) 13.09. 00:30. Германия – Аргентина – 5:1

– Аргентина – 5:1 13.09. 00:30. Северная Корея – Австрия – 5:2

– Австрия – 5:2 13.09. 04:00. Франция – Нидерланды – 1:2 (д.в.)

– 1:2 (д.в.) 13.09. 04:00. Япония – Нигерия – 2:1

1/4 финала, 15 сентября

США – Германия

Бразилия – Северная Корея

Япония – Испания

Нидерланды – Колумбия

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