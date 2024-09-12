Чемпионат мира12 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 12 сентября 2024, 05:52
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Женский чемпионат мира WU-20: после групп определены пары 1/8 финала
Мундиаль для женских команд проходит в Колумбии
12 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 12 сентября 2024, 05:52
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Женский чемпионата мира 2024 WU-20 проходит в Колумбии.
После матчей группового раунда определены пары 1/8 финала.
Финальный матч запланирован на 22 сентября в Боготе.
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Чемпионат мира 2024 среди женских команд WU-20
Колумбия, 31 августа – 22 сентября 2024
Пары 1/8 финала
- 12.09. 00:30. Бразилия – Камерун
- 12.09. 00:30. Испания – Канада
- 12.09. 04:00. Колумбия – Южная Корея
- 12.09. 04:00. Мексика – США
- 13.09. 00:30. Германия – Аргентина
- 13.09. 00:30. Южная Корея – Австрия
- 13.09. 04:00. Франция – Нидерланды
- 13.09. 04:00. Япония – Нигерия
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