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Чемпионат мира
12 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 12 сентября 2024, 05:52
16
0

Женский чемпионат мира WU-20: после групп определены пары 1/8 финала

Мундиаль для женских команд проходит в Колумбии

12 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 12 сентября 2024, 05:52
16
0
Женский чемпионат мира WU-20: после групп определены пары 1/8 финала
FIFA

Женский чемпионата мира 2024 WU-20 проходит в Колумбии.

После матчей группового раунда определены пары 1/8 финала.

Финальный матч запланирован на 22 сентября в Боготе.

Чемпионат мира 2024 среди женских команд WU-20

Колумбия, 31 августа – 22 сентября 2024

Пары 1/8 финала

  • 12.09. 00:30. Бразилия – Камерун
  • 12.09. 00:30. Испания – Канада
  • 12.09. 04:00. Колумбия – Южная Корея
  • 12.09. 04:00. Мексика – США
  • 13.09. 00:30. Германия – Аргентина
  • 13.09. 00:30. Южная Корея – Австрия
  • 13.09. 04:00. Франция – Нидерланды
  • 13.09. 04:00. Япония – Нигерия

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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