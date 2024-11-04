Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду

В 2024 году в мировом футболе произошли эпохальные перемены. Впервые в число номинантов на Золотой мяч не попали ни аргентинец Лионель Месси, у которого в активе восемь побед в этой престижной индивидуальной премии, ни португалец Криштиану Роналду, бравший заветную статуэтку пять раз. Два «футбольных инопланетянина» в настоящий момент уже не играют в Европе, и в силу возраста постепенно движутся к моменту, когда придется завершать карьеру и прощаться с активными выступлениями.

Впрочем, о соперничестве между Месси и Роналду будут много говорить еще долго после того, как аргентинец и португалец повесят бутсы на гвоздь. И поводов для этого всегда будет огромное множество…

А сегодня мы предлагаем вспомнить трех звездных партнеров Лионеля Месси, которые считали и считают Криштиану Роналду самым великим футболистом всех времен и народов. Лео, конечно, подобное было слышать, наверное, не очень приятно, но что уж тут поделать – у каждого свое мнение, и лучше знать в лицо тех, кто возвеличивает твоего самого главного оппонента в борьбе за всевозможные призы и награды.

Кейлор Навас

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В одной команде с костариканским вратарем Кейлором Навасом Лионель Месси играл с 2021 по 2023 годы. Это были всего лишь полтора сезона, которые аргентинец провел плечом к плечу с Навасом в Пари Сен-Жермен, после чего Кейлор на правах аренды отбыл в Ноттингем Форест, а летом 2023-го столицу Франции покинул уже сам аргентинец, а вот костариканец, наоборот, вернулся и провел за парижан еще и весь сезон-2023/24.

Еще до своего переезда в Париж, который случился в 2019 году, Кейлор Навас на протяжении пяти сезонов (с 2014 по 2019 годы) выступал за Реал. В Мадриде костариканец успел проникнуться огромным уважением к тогдашней главной звезде «бланкос» Криштиану Роналду, от формы и настроения которого зачастую напрямую зависел результат того или иного поединка Реала.

Впоследствии, что неудивительно, журналисты прямо спрашивали у Наваса, кого он считает более сильным игроком – Лионеля Месси или Криштиану Роналду, ведь Кейлор был в одной команде с обеими. И в целом костариканец не стал лукавить, а дал весьма однозначный ответ, чем удивил многих, хотя, объективно говоря, все-таки его выбор вполне очевиден, ведь с одним из «футбольных инопланетян» Навас был в одной команде значительно дольше.

«Я играл и с Месси, и с Роналду. Они лучшие игроки на планете, но я думаю, что Роналду все-таки немного лучше, чем Месси, потому что он может делать невероятные вещи, даже выходя из зоны комфорта», – сказал Навас в интервью DAZN.

Интересно, что сейчас 37-летний Кейлор Навас продолжает оставаться без клуба, после того, как летом стал свободным агентом, завершив сотрудничество с ПСЖ. Подыскать себе новую команду у костариканца пока не удается, а вот заканчивать с футболом он, видимо, еще не хотел бы. Возможно, Криштиану Роналду мог бы похлопотать за своего персонального почитателя перед боссами Аль-Насра и дать Кейлору возможность еще немного побыть активным в Саудовской Аравии?..

Алехандро Гарначо

Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский вундеркинд Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо совсем немного поиграл в стане манкунианцев с Криштиану Роналду в период второго прихода португальца в этот клуб. Дебютировал в АПЛ Гарначо лишь в апреле 2022-го, а уже в ноябре того же года Криштиану Роналду договорился о досрочном прекращении сотрудничества с «красными дьяволами», а вскоре подписал контракт с саудовским Аль-Насром.

Куда логичнее было бы предположить, что звездой № 1 для Гарначо будет являться его соотечественник Лионель Месси, который в 2022 году помог Аргентине выиграть на чемпионате мира, чем существенно поднял авторитет «бело-голубых». Гарначо дебютировал в национальной команде летом 2023-го, и с тех по сыграл семь поединков, что правда, Месси был в заявке только на два из них. Возможно, последний фактор и сыграл в пользу того, что звездный соотечественник так и не стал главным кумиром для своего куда более молодого партнера по команде.

Более того, хорошо известно, что Алехандро Гарначо является большим фанатом Криштиану Роналду. Звездного португальца аргентинский вундеркинд МЮ считает абсолютно лучшим игроком в футбол во все времена и для всех народов. Гарначо настолько фанатеет от Роналду, что старается подражать кумиру даже в празднованиях забитых мячей, а еще пытается копировать игровой стиль португальца и полагает, что для успеха в футболе нужно очень много работать над собой.

Интересно и то, что когда Гарначо напрямую спросили о том, кого он считает лучшим – Месси или Роналду – Алехандро ответил не по годам зрело, де-факто уклонившись от необходимости делать очевидный выбор, хотя и подчеркнул, что отнюдь неравнодушен к португальцу.

«Если вы любите Роналду, вам не нужно ненавидеть Месси. Люди этого не понимают. Когда я впервые играл с Месси, то попросил его футболку, а затем повесил ее в своем шкафчике. Он выиграл для нас чемпионат мира впервые за 36 лет. Все мы, аргентинцы, считаем его своим отцом и творцом нашей славы», – заявил Гарначо.

Впрочем, очень скоро для Гарначо придет тот момент, когда он сам должен будет становиться примером для подражания и наследования среди молодых игроков. Пока Алехандро безусловно хорош, учитывая свой возраст, но ему однозначно необходимо добавить в непрерывности и стабильности демонстрируемой игры и результатов.

Килиан Мбаппе

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Несмотря на то, что в течение двух лет Килиан Мбаппе являлся одноклубником Лионеля Месси в Пари Сен-Жермен, звездный француз является преданным почитателем таланта Криштиану Роналду. С детских лет Мбаппе был невероятно увлечен Реалом и мечтал однажды стать игроком мадридской команды, поэтому неудивительно, что Килиан проникся невероятным уважением на грани обожания к звездному португальцу.

И хотя в публичной плоскости Мбаппе часто старается быть подчеркнуто вежливым и в комментариях относительно Месси, и в высказываниях по поводу Роналду, в СМИ неоднократно писали, что именно португальца Килиан ставит на ступеньку выше. В частности, еще в 2022 году журналисты разузнали у теперь уже экс-центрбека ПСЖ Абду Диалло, что в частных беседах и спорах Мбаппе всегда категорично выступает за Роналду.

«Криштиану Роналду – это буквально все для Мбаппе. Если вы упомянете при нем о противостоянии Месси – Криштиану, то Килиан будет спорить с вами минимум час. Для него Роналду неприкосновенен», – подчеркивал Диалло.

Также в интернете можно найти фотографии, на которых Мбаппе еще ребенком сидит в своей комнате, буквально обвешенной постерами с Криштиану, а еще можно найти снимок, на котором юный Килиан светится счастьем, когда вместе с ним перед фотокамерой позирует звездный португалец.

Ну, разве мог бы после такого Мбаппе «топить» за Месси?..

Текст: meta.ua