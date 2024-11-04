Младен БАРТУЛОВИЧ: «Это бессмысленная потеря очков»
4 ноября состоялся последний матч 12-го тура УПЛ между «Зарей» и ЛНЗ
Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал поражение в матче 12-го тура УПЛ против ЛНЗ (1:2).
«Обидно проигрывать таким образом. Считаю, что мы не заслуживали такого результата. Создали много моментов, но их не реализовали. Не хватает реализации. Снова допустили ошибки, из-за которых пропускаем. Это бессмысленная потеря очков. Мы должны были сегодня заработать все три.
Я бы не сказал, что команда была уставшей после кубкового матча с «Шахтером». Наоборот, ребята очень хорошо играли, мы переигрывали соперника, но не смогли забить. Это обидное поражение», – отметил Бартулович.
Напомним, луганская «Заря» уступила черкасскому ЛНЗ в матче 12-го тура УПЛ.
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