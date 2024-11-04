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  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Это бессмысленная потеря очков»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 21:38 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:48
489
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Это бессмысленная потеря очков»

4 ноября состоялся последний матч 12-го тура УПЛ между «Зарей» и ЛНЗ

04 ноября 2024, 21:38 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:48
489
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Это бессмысленная потеря очков»
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал поражение в матче 12-го тура УПЛ против ЛНЗ (1:2).

«Обидно проигрывать таким образом. Считаю, что мы не заслуживали такого результата. Создали много моментов, но их не реализовали. Не хватает реализации. Снова допустили ошибки, из-за которых пропускаем. Это бессмысленная потеря очков. Мы должны были сегодня заработать все три.

Я бы не сказал, что команда была уставшей после кубкового матча с «Шахтером». Наоборот, ребята очень хорошо играли, мы переигрывали соперника, но не смогли забить. Это обидное поражение», – отметил Бартулович.

Напомним, луганская «Заря» уступила черкасскому ЛНЗ в матче 12-го тура УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск ЛНЗ Черкассы Заря - ЛНЗ Младен Бартулович
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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