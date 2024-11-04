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Премьер-лига
Кривбасс
04.11.2024 15:30 – FT 1 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 18:25 | Обновлено 04 ноября 2024, 18:27
335
0

ПОНОМАРЕВ: «После пропущенного гола мы заиграли в хороший футбол»

У матчі 12-го туру УПЛ «Кривбас» зустрівся з «Рухом»

04 ноября 2024, 18:25 | Обновлено 04 ноября 2024, 18:27
335
0
ПОНОМАРЕВ: «После пропущенного гола мы заиграли в хороший футбол»
ФК Рух

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарьов прокомментировал ничейный результат против криворожского «Кривбасса» (1:1) в матче 12-го тура УПЛ.

«Это была боевая игра, к которой мы и готовились. Определенные коррективы внесла погода, ведь футболистам надо было адаптироваться к такому сильному ветру. «Кривбасс» в этом плане более опытная команда и воспользовалась этим. Тогда как наша защита допустила детскую ошибку, но это также элемент психологии.

Мы знали, что «Кривбасс» исповедует похожий игровой стиль как и «Рух» - быстрые переходы из обороны в атаку, прессинг. Команда была готова к большому количеству борьбы и мы отмечали, что надо выигрывать единоборства. К сожалению, много таких единоборств наши игроки проиграли в первом тайме.

После пропущенного гола мы заиграли в хороший футбол. «Рух» создавал качественные моменты, но не смог их реализовать. В общем обе команды хотели победить в этом поединке и никто не играл на удержание счета, поэтому думаю, что эта игра понравилась зрителям.

Не хочется, чтобы на игроков создавалось лишнее давление. Их задача сейчас - прогрессировать и бороться за победу в каждой игре. Команде сложно, ведь в коллективе немного опытных футболистов, потому что для того, чтобы достигать высоких результатов нужен опыт. Сейчас ребята получают этот опыт и улучшают свое мастерство. Возможно не сейчас, но через год-два эта команда будет бороться за самые высокие места», – прокомментировал тренер игру.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Виталий Пономарев
Олександр Сільченко Источник: ФК Рух Львов
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