ПОНОМАРЕВ: «После пропущенного гола мы заиграли в хороший футбол»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарьов прокомментировал ничейный результат против криворожского «Кривбасса» (1:1) в матче 12-го тура УПЛ.

«Это была боевая игра, к которой мы и готовились. Определенные коррективы внесла погода, ведь футболистам надо было адаптироваться к такому сильному ветру. «Кривбасс» в этом плане более опытная команда и воспользовалась этим. Тогда как наша защита допустила детскую ошибку, но это также элемент психологии.

Мы знали, что «Кривбасс» исповедует похожий игровой стиль как и «Рух» - быстрые переходы из обороны в атаку, прессинг. Команда была готова к большому количеству борьбы и мы отмечали, что надо выигрывать единоборства. К сожалению, много таких единоборств наши игроки проиграли в первом тайме.

После пропущенного гола мы заиграли в хороший футбол. «Рух» создавал качественные моменты, но не смог их реализовать. В общем обе команды хотели победить в этом поединке и никто не играл на удержание счета, поэтому думаю, что эта игра понравилась зрителям.

Не хочется, чтобы на игроков создавалось лишнее давление. Их задача сейчас - прогрессировать и бороться за победу в каждой игре. Команде сложно, ведь в коллективе немного опытных футболистов, потому что для того, чтобы достигать высоких результатов нужен опыт. Сейчас ребята получают этот опыт и улучшают свое мастерство. Возможно не сейчас, но через год-два эта команда будет бороться за самые высокие места», – прокомментировал тренер игру.