В двенадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в понедельник, 4 ноября, в Кривом Роге встретятся «Кривбасс» и «Рух». Хозяева поля, которые в прошлом туре выиграли у ЛНЗ и находятся на 6 позиции, будут принимать «Рух», который в прошлом туре сыграл вничью с «Черноморцем», и сейчас занимает 9 место в турнирной таблице.

Кривбасс

В двух предыдущих турах «Кривбассу», хоть и не без труда, но удалось переиграть «Зарю» (1:0) и ЛНЗ (3:1). К слову, в игре против черкасчан игра была в напряжении до последних секунд, пока Александр Драмбаев не забил третий гол в пустые ворота, после того как ЛНЗ всеми силами пошел на штурм ворот криворожского клуба.

Также на этой неделе «Кривбасс» провел кубковый матч против «Полесья», где проиграл 1:2 и вылетел из кубка Украины.

Теперь подопечных Юрия Вернидуба ждет непростой поединок против «Руха», который является неприятным соперником для «Кривбасса».

Рух

В последний раз львовская команда побеждала в чемпионате еще в конце августа этого года. И уже в течение двух с лишним месяцев «Рух» провел 6 матчей, где 5 раз сыграл вничью, и минимально проиграл «Карпатам» (0:1) во львовском дерби.

«Рух» также, как и «Кривбасс», сыграл посреди недели, однако в отличие от криворожцев, выиграл. «Рух» смог взять реванш за проигрыш в УПЛ и победил «Карпаты» (1:0), оформив выход в четвертьфинал Кубка.

Теперь настал черед коллектива Виталия Пономарева победить и в чемпионате, но удастся ли «Руху» обыграть «Кривбасс», узнаем уже после финального свистка.

Статистика встреч

Между собой обе команды сыграли 4 поединка. В двух матчах была зафиксирована победа «Руха», одна победа на счету «Кривбасса» и один раз команды сыграли вничью. Разница забитых мячей составляет 6:4 в пользу «Руха». В минувшем сезоне в первом круге победил «Рух» со счетом 3:1. У львовян забивали Василий Рунич (дубль) и Юрий Климчук, а у криворожцев — Хрвое Илич. Во втором круге команды сыграли вничью 1:1. У «Руха» забитым мячом отличился Таллес, а у «Кривбасса» Олег Кожушко.

Прогноз на противостояние

Победа «Карпат» опустила «Кривбасс» на 6 место, и поэтому коллектив Вернидуба будет пытаться вернуть себе пятую строчку. «Руху» тоже нужно побеждать, если львовяне хотят продолжить борьбу за зону еврокубков. Но учитывая, что в прошлом сезоне криворожцы проиграли «Руху» на своем поле, то, конечно, они хотят взять реванш за тот поединок. Сспрогнозируем, что в этом матче будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Кузык, Драмбаев, Романчук, Понедельник, Илич, Твердохлеб, Бизимана, Задерака, Соса, Микитишин

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Пидгурский, Карабин, Федор, Пастух, Климчук, Краснопир