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Премьер-лига
Кривбасс
04.11.2024 15:30 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 00:40 |
15
0

Кривбасс – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

04 ноября 2024, 00:40 |
15
0
Кривбасс – Рух. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 4 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» встретится с «Рухом». Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», игра начнется в 15:30.

«Кривбасс» в последних поединках начал приходить в сознание, о чем свидетельствуют победы над «Зарей» и ЛНЗ, и 17 набранных очков в 11 матчах. Поэтому криворожцы должны побеждать в этой игре, если они хотят вернуться на пятое место.

«Рух» в чемпионате не знает вкуса побед еще с конца августа: в 6 матчах львовяне ни разу не сумели выиграть. Но на этой неделе команда все же победила «Карпаты» в Кубке Украины и прошла в следующий раунд. Теперь пришел черед побеждать и в чемпионате, но там неуступчивый «Кривбасс», у которого не так просто будет отобрать очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Рух»

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
4 ноября 2024 -
15:30
Рух Львов
Ничья 3.40 Сделать ставку
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Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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