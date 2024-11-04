В понедельник, 4 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» встретится с «Рухом». Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», игра начнется в 15:30.

«Кривбасс» в последних поединках начал приходить в сознание, о чем свидетельствуют победы над «Зарей» и ЛНЗ, и 17 набранных очков в 11 матчах. Поэтому криворожцы должны побеждать в этой игре, если они хотят вернуться на пятое место.

«Рух» в чемпионате не знает вкуса побед еще с конца августа: в 6 матчах львовяне ни разу не сумели выиграть. Но на этой неделе команда все же победила «Карпаты» в Кубке Украины и прошла в следующий раунд. Теперь пришел черед побеждать и в чемпионате, но там неуступчивый «Кривбасс», у которого не так просто будет отобрать очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Рух»