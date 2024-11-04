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Премьер-лига
Кривбасс
04.11.2024 15:30 – FT 1 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 18:12 |
286
0

Кривбасс – Рух – 1:1. Львовская команда не выигрывает с августа. Обзор

Фрагменты матча УПЛ

04 ноября 2024, 18:12 |
286
0
Кривбасс – Рух – 1:1. Львовская команда не выигрывает с августа. Обзор
ФК Рух

В матче чемпионата Украины Кривбасс и Рух сыграли вничью 1:1. Отметим, что в УПЛ львовская команда не может выиграть семь туров – последняя победа была еще в конце августа.

В таблице Кривбасс идет шестым с 18 очками, у Руха 15 пунктов.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

«Кривбасс» – «Рух» - 1:1
Голы: Задерака, 47 – Карабин, 36

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карабин (Рух Львов).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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