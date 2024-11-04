В матче чемпионата Украины Кривбасс и Рух сыграли вничью 1:1. Отметим, что в УПЛ львовская команда не может выиграть семь туров – последняя победа была еще в конце августа.

В таблице Кривбасс идет шестым с 18 очками, у Руха 15 пунктов.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

«Кривбасс» – «Рух» - 1:1

Голы: Задерака, 47 – Карабин, 36