Украина. Премьер лига04 ноября 2024, 18:12 |
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Кривбасс – Рух – 1:1. Львовская команда не выигрывает с августа. Обзор
Фрагменты матча УПЛ
04 ноября 2024, 18:12 |
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В матче чемпионата Украины Кривбасс и Рух сыграли вничью 1:1. Отметим, что в УПЛ львовская команда не может выиграть семь туров – последняя победа была еще в конце августа.
В таблице Кривбасс идет шестым с 18 очками, у Руха 15 пунктов.
Украинская Премьер-лига. 12-й тур
«Кривбасс» – «Рух» - 1:1
Голы: Задерака, 47 – Карабин, 36
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Карабин (Рух Львов).
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