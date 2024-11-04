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Премьер-лига
Кривбасс
04.11.2024 15:30 – FT 1 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 17:30 | Обновлено 04 ноября 2024, 17:59
465
3

Против ветра. Кривбасс и Рух поделили очки в Кривом Роге

Команды обменялись голами и большим количеством мелких фолов

04 ноября 2024, 17:30 | Обновлено 04 ноября 2024, 17:59
465
3
Против ветра. Кривбасс и Рух поделили очки в Кривом Роге
УПЛ

В двенадцатом туре украинской Премьер-лиги уже начинало появляться ощущение приближения зимнего периода не только из-за похолодания на улице, но и потому, что команды начали очень ценить полученные зачетные баллы, поэтому ожидать от них зрелища чисто ради самого факта наличия эмоций у болельщиков уже как-то не приходилось.

Тем более, когда речь идет о встрече между непосредственными конкурентами в турнирной таблице, которые вроде бы и хотят попасть в еврокубки по итогам футбольного года, но как-то недостаточно для этого прикладывают усилий. Речь идет о криворожском «Кривбассе» и львовском «Рухе», которые встретились посреди рабочего дня в понедельник на стадионе «Горняк» и стали заложниками довольно неожиданных погодных условий.

Речь идет о сильном ветре, который сопровождал весь ход поединка, и не составляло никакого труда заметить то, насколько это влияет на поведение что мяча, что самих футболистов на поле. Любые попытки дальних передач почти гарантированно завершались потерей контроля, поэтому первую половину тайма мы вообще провели без единого голевого момента, а без ударов в створ продержались даже больше того. И вот, «Рух» решился довести свою атаку до логического завершения на 36 минуте, когда прострел Сыча с правого фланга на дальний замкнул Карабин, сразу изменив счет на табло.

Стоит заметить, что до этого голевые моменты создавал исключительно «Кривбасс», но Микитишин и Задерака неплохими возможностями внутри чужой штрафной так и не смогли воспользоваться. Этот недостаток Юрий Вернидуб призвал команду ликвидировать уже во втором тайме, на который хозяева вышли сразу с забитым мячом.

Нападающий Соса сыграл из глубины вперед на Задераку, а тот успел не только обработать мяч перед Ледвием, но и перебросить вратаря и пробить в пустые ворота. Динамичный эпизод, но чтобы подобные атаки проходили снова - то надо было еще постараться отыскать подобные эпизоды. Опять же, вспоминаем сложные погодные условия, при которых происходила эта игра.

Все это в итоге свелось к тому, что на поле было много борьбы, но из-за холодной погоды команды не слишком горячо ее воспринимали, желая сохранить хоть какой-то пыл на заключительные минуты. И вот, решающий момент наступил - начался быстрый футбол, возникли шансы для Задераки и Сыча, но те не торопились с точными ударами, поэтому на том команды и разошлись. Ничья, которая им, по большому счету, обоим невыгодна.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» будет гостить у ковалевского «Колоса», тогда как львовский «Рух» поедет в ривненский «Верес».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Кривбасс» – «Рух» - 1:1

Голы: Задерака, 47 – Карабин, 36

Предупреждения: Твердохлеб 82 – Дидык, 40

«Кривбасс»: Клищук – Д. Кузык, Драмбаев, Понедельник, Бандейра – Бизимана – Микитишин (Кожушко, 70), Вакулко (Твердохлеб, 56), Илич, Задерака – Соса.

Запасные: Маханьков, Хома, Каплунов, Шевченко, Каменский, Аморозо, Ндомбази, По.

«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык, Холод, Сыч – Пастух, Пидгурский, Федор (Притула, 65) – Карабин (Клайвер, 74), Краснопир (Климчук, 74), Квасница (Рунич, 64).

Запасные: Герета, Товарницкий, Михальчук, Плюман, Слюбик.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 13 (3) – 9 (3)
Угловые: 1 – 5
Оффсайды: 1 – 2.

КРИВБАСС - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс - Рух отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 3
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antt
А двоє ж претендували на єврокубки, а Кривбас і одержав таке право. В силу гри  і форми Руха тепер зрозуміло чому вони самі і їх тренер в першу чергу, були не особливо за участь в єврокубках.
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0
Remark
У Руха немає руху.
В принципі, як і у Кривбаса!
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0
serhiy
Рух ніякий. Найкращу гру Рух зіграв проти Динамо,думаю без стимулу там не обійшлося бо в наступних іграх винниківці нічого не показали.
 І все . На більше команду Рух не вистачило.Кривбас також мучиться. На двох 29 фолів. То не футбол,боротьба якась .
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