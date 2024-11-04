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Лига наций
04 ноября 2024, 14:08 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:50
2594
17

Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций

Украинская команда проведет два матча в ноябре

04 ноября 2024, 14:08 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:50
2594
17
Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
УАФ. Сергей Ребров

Сборная Украины в ноябре проведет два матча группового этапа Лиги наций 2024/25. Украинская команда 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 – с Албанией.

Украинская команда пока занимает последнее место в группе, набрав четыре балла в четырех матчах. В группе лидирует Чехия с семью очками, у Грузии и Албании по шесть пунктов.

Сергей Ребров объявил состав украинской команды на матчи в ноябре.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо» Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – «Полесье» Житомир), Иван Калюжный («Александрия»), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).

Нападающие: Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык, Тарас Степаненко, Даниил Сикан (все - «Шахтер» Донецк), Александр Сваток («Остин», США), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (оба - «Динамо» Киев).

Ранее был объявлен рейтинг ФИФА. Сборная Украины немного сдала свои позиции.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 17
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ILLUMINATOR
Бондарь? Зачем?
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+3
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Умник
5 игр 1 гол за Олимпиакос у Яремчука и сборная. Круто.
Бондарь и Таловеров это от безисходности, просто нет центр беков.
Слава богу Бражко есть, реально он на данный момент самый сильный игрок из упл.
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+3
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introvert
Не розумію логіку виклику Ярмолюка саме зараз і радощів уболівальників з цього приводу. Минулого сезону він у Брентфорді хоча би отримував регулярну ігрову практику, а зараз навіть на заміну майже не виходить.
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+2
pricolist
Ярмолюк навіть на матч кубка не вийшов, але вирішили подивитись на нього. Деякі позиції викликають питання, але у нас банально немає альтернатив. тому можуть грати лавочники своїх клубів
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+1
Віталій Ткачук
Заявка ще зміниться. Нам потрібно ці матчі вигравати, це не Англія чи Португалія в яких ми КОЛИСЬ вигравали, просто посередні збірні, ну як і ми зараз, але віримо.
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+1
TarasTaras94
Скоріше за все і зараз буде купа незадоволених, але ну питання лише може по Яремчуку. Але він з тих гравців, які у збірній корисні за будь-якої форми. А ну і з ЦЗ дискусійне питання, але там скоріше проблема з дефіцитом якісних гравців 
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+1
turist86
Норм. Нарешті і до Ярмолюка черга дійшла
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+1
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saltim
Бондаренко в отличной форме. Креативный . Можно было бы попробовать в связке с Судаковым если у Шапаренко не пойдет опять. Ребров его в упор не видит
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-2
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Отаман
Ярмолюк це дуже добре, і ще добре, що грвців з фк гуньдяй суркіса ще менше викликали,  результати у збірній краще будуть! Коли гравців з фк гуньдяй менше грає, збірна краще грає, і це факт 🥳
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-9
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