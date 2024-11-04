Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Украинская команда проведет два матча в ноябре
Сборная Украины в ноябре проведет два матча группового этапа Лиги наций 2024/25. Украинская команда 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 – с Албанией.
Украинская команда пока занимает последнее место в группе, набрав четыре балла в четырех матчах. В группе лидирует Чехия с семью очками, у Грузии и Албании по шесть пунктов.
Сергей Ребров объявил состав украинской команды на матчи в ноябре.
Состав сборной Украины
Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).
Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо» Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – «Полесье» Житомир), Иван Калюжный («Александрия»), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).
Нападающие: Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев).
Резервный список
Дмитрий Ризнык, Тарас Степаненко, Даниил Сикан (все - «Шахтер» Донецк), Александр Сваток («Остин», США), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (оба - «Динамо» Киев).
Ранее был объявлен рейтинг ФИФА. Сборная Украины немного сдала свои позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первой десятке без изменений, Элина Свитолина опустилась на одну строчку
Бернард Хопкинс высказался о долгожданном реванше
Бондарь и Таловеров это от безисходности, просто нет центр беков.
Слава богу Бражко есть, реально он на данный момент самый сильный игрок из упл.