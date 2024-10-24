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24 октября 2024, 11:30 | Обновлено 24 октября 2024, 11:41
351
2

Новый рейтинг ФИФА. Сборная Украины немного сдала свои позиции

Опубликован новый реестр национальных команд

24 октября 2024, 11:30 | Обновлено 24 октября 2024, 11:41
351
2
Новый рейтинг ФИФА. Сборная Украины немного сдала свои позиции
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА обнародована новую версию рейтинга национальных команд планеты.

Сборная Украины после победы над командой Грузии (1:0) и ничьей с Чехией (1:1) в очередных матчах Лиги наций УЕФА занимает 25-е место, имея в активе 1552,37 балла. «Сине-желтые» утратили одну позицию по сравнению с предыдущим реестром.

Лидером рейтинга среди мужских сборных остается команда Аргентины. В топ-3 по-прежнему входят команды Франции и Испании. Англия на 4-й позиции.

Топ-10 рейтинга ФИФА

Топ-14 европейских сборных в рейтинге ФИФА

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Юрій Остроумов Источник: ФИФА
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Комментарии 2
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Игорек1957
Коли не приберуть Реброва та Матвієнка з Таловєровим,то буде гірше
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0
GloryUkraine
Англія та Бельгія тут як спостерігачі.😂
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0
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