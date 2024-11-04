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  4. Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто претенденты и сколько дают?
Англия
04 ноября 2024, 20:30 |
1035
4

Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто претенденты и сколько дают?

Джуд может вернуться в Англию

04 ноября 2024, 20:30 |
1035
4
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто претенденты и сколько дают?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем заинтересовал ряд команд Английской премьер-лиги.

По информации Todofichajes, Беллингема уже в ближайшее время попытаются приобрести английские гранды – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Флорентино Перес не горит желанием продавать Джуда, однако большое трансферное предложение и желание самого футболиста могут его убедить. Клубы АПЛ готовы предложить «Реалу» за англичанина 150 миллионов евро.

В этом сезоне Беллингем провел за «Реал» 11 матчей и сделал три ассиста.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об английском полузащитнике королевского клуба Джуде Беллингеме.

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Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 4
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OKs100
Перейдет в другой гранд - Астон Виллу.
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0
Gargantua81
потух он во втором сезоне
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0
Kitten
Щось схоже на якийсь фейк.
І навіщо йому покидати Реал...
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0
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