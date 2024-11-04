Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто претенденты и сколько дают?
Джуд может вернуться в Англию
Звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем заинтересовал ряд команд Английской премьер-лиги.
По информации Todofichajes, Беллингема уже в ближайшее время попытаются приобрести английские гранды – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Флорентино Перес не горит желанием продавать Джуда, однако большое трансферное предложение и желание самого футболиста могут его убедить. Клубы АПЛ готовы предложить «Реалу» за англичанина 150 миллионов евро.
В этом сезоне Беллингем провел за «Реал» 11 матчей и сделал три ассиста.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об английском полузащитнике королевского клуба Джуде Беллингеме.
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