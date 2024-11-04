«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей

Юлия Пятова, которая подала документы на развод с легендарным экс-гоклипером Шахтера Андреем Пятовым, прокомментировала сложившуюся ситуацию:

«Дорогие мои! Наша семья медийная и у нас не было возможности сохранить все между нами, поэтому Андрей в своем посте разъяснил ситуацию, чтобы ваш полет фантазий вас не занес в темные леса.

Измен не было, скандалов не было. Решение болезненное, но взвешенное. И когда-то Андрей расскажет нашу историю, если захочет.

Андрей прекрасный человек, образцовый отец, и он и останется таким в моей жизни.

Многое про себя узнала... Старая истеричка, которая бросила мужа, отжав деньги, который нашел молодую и хочет откосить от армии, когда деньги закончились по завершению карьеры)», – написала Юлия в своем Instsgram.

Андрея и Юлия Пятовы были женаты 19 лет. У них есть 4 ребенка: 3 девочки (Даша, Милана и Майя) и 1 мальчик (Лев).