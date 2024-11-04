Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Родриго восстановился после травмы и сможет сыграть с Миланом в ЛЧ
Лига чемпионов
04 ноября 2024, 16:37 |
197
0

Родриго восстановился после травмы и сможет сыграть с Миланом в ЛЧ

5 ноября начнется 4-й тур Лиги чемпионов

04 ноября 2024, 16:37 |
197
0
Родриго восстановился после травмы и сможет сыграть с Миланом в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго восстановился после травмы. По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, его включили в заявку на матч 4-го тура Лиги чемпионов против итальянского «Милана».

Родриго получил повреждение в победном матче «сливочных» против дортмундской «Боруссии» (5:2) в Лиге чемпионов. У него была диагностирована травма мышц правого бедра.

Из-за этого футболист пропустил матч против «Барселоны» (0:4) и не смог сыграть с «Валенсией», хотя эту игру впоследствии перенесли из-за паводка.

Согласно прогнозам, бразилец должен был пропустить еще матч против «Милана» и игру с «Осасуной» в чемпионате. Пока остается неизвестным, начнет ли Родриго матч в основном составе, или выйдет со скамейки запасных.

Напомним, ранее стало известно, кто поедет на игру с «Миланом» в составе мадридского «Реала».

По теме:
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Лунин сыграет против гранда? Известна заявка Реала на следующий матч ЛЧ
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Тяжело говорить о футболе»
Лига чемпионов Реал Мадрид Милан Родриго Гоес травма травма колена
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Один точный выстрел». Будковский назвал план реанимации карьеры Супряги
Футбол | 04 ноября 2024, 10:20 6
«Один точный выстрел». Будковский назвал план реанимации карьеры Супряги
«Один точный выстрел». Будковский назвал план реанимации карьеры Супряги

Владислав последний раз забил в официальном матче более 4 лет назад

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 03 ноября 2024, 21:34 1
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Футбол | 03.11.2024, 22:21
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
Футбол | 03.11.2024, 20:20
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
Двое звездных футболистов Бундеслиги могут перебраться в Манчестер Сити
Футбол | 04.11.2024, 17:10
Двое звездных футболистов Бундеслиги могут перебраться в Манчестер Сити
Двое звездных футболистов Бундеслиги могут перебраться в Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 4
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
03.11.2024, 21:26 4
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
03.11.2024, 08:33
Бокс
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:06 1
Бокс
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
04.11.2024, 07:31 9
Футбол
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
03.11.2024, 09:42 15
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
03.11.2024, 08:15 3
Бокс
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем