Родриго восстановился после травмы и сможет сыграть с Миланом в ЛЧ

23-летний бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго восстановился после травмы. По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, его включили в заявку на матч 4-го тура Лиги чемпионов против итальянского «Милана».

Родриго получил повреждение в победном матче «сливочных» против дортмундской «Боруссии» (5:2) в Лиге чемпионов. У него была диагностирована травма мышц правого бедра.

Из-за этого футболист пропустил матч против «Барселоны» (0:4) и не смог сыграть с «Валенсией», хотя эту игру впоследствии перенесли из-за паводка.

Согласно прогнозам, бразилец должен был пропустить еще матч против «Милана» и игру с «Осасуной» в чемпионате. Пока остается неизвестным, начнет ли Родриго матч в основном составе, или выйдет со скамейки запасных.

🚨⚪️ Rodrygo returns into Real Madrid squad after recent muscle injury.



Thibaut Courtois, improving but not ready yet to face Milan while Rodrygo has been called up by Ancelotti. pic.twitter.com/h5DzAZbu5L