Лунин сыграет против гранда? Известна заявка Реала на следующий матч ЛЧ

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку королевского клуба на домашний матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянского «Милана».

Таким образом, скорее всего, против «россонери» ворота «сливочных» будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин, ведь именно он является вторым в иерархии вратарей «галактикос».

В этом сезоне Андрей Лунин провел 3 матча на клубном уровне, пропустив 5 голов. В одной встрече ему удалось сохранить ворота «сухими».

Матч «Реал» Мадрид – «Милан» состоится 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.