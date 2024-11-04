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  4. Лунин сыграет против гранда? Известна заявка Реала на следующий матч ЛЧ
Лига чемпионов
04 ноября 2024, 16:06 |
544
0

Лунин сыграет против гранда? Известна заявка Реала на следующий матч ЛЧ

Тибо Куртуа не успел восстановиться в поединке против «Милана»

04 ноября 2024, 16:06 |
544
0
Лунин сыграет против гранда? Известна заявка Реала на следующий матч ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку королевского клуба на домашний матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянского «Милана».

Таким образом, скорее всего, против «россонери» ворота «сливочных» будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин, ведь именно он является вторым в иерархии вратарей «галактикос».

В этом сезоне Андрей Лунин провел 3 матча на клубном уровне, пропустив 5 голов. В одной встрече ему удалось сохранить ворота «сухими».

Матч «Реал» Мадрид – «Милан» состоится 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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Милан травма Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Милан заявка
Дмитро Вербинський Источник: ФК Реал Мадрид
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