Лунин сыграет против гранда? Известна заявка Реала на следующий матч ЛЧ
Тибо Куртуа не успел восстановиться в поединке против «Милана»
Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку королевского клуба на домашний матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянского «Милана».
Таким образом, скорее всего, против «россонери» ворота «сливочных» будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин, ведь именно он является вторым в иерархии вратарей «галактикос».
В этом сезоне Андрей Лунин провел 3 матча на клубном уровне, пропустив 5 голов. В одной встрече ему удалось сохранить ворота «сухими».
Матч «Реал» Мадрид – «Милан» состоится 5 ноября в 22:00 по киевскому времени.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2024
🆚 @acmilan #UCL pic.twitter.com/645dPRwULz
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