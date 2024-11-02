Пятая ракетка с 2025 года начнет сотрудничество с экс-тренером Джоковича
Коучем Елены Рыбакиной станет Горан Иванишевич
Пятная ракетка мира в женском одиночном разряде Елена Рыбакина из Казахстана определилась с кандидатурой нового тренера.
Начиная с 2025 года Рыбакина начнет сотрудничество с хорватским специалистом и чемпионом Уимблдона-2021 Гораном Иванишевичем.
Горан известен тем, что долгое время был наставником легендарного Новака Джоковича. Ноле прекратил сотрудничество с Гораном в марта 2024 года.
Рыбакина прокомментировала предстоящие изменения в своей команде:
«Очень жду этого сотрудничества. Он большой чемпион, у него огромный опыт. Хочется поскорее начать. Для меня важен прогресс. Мы связались через агентов и решили поработать вместе.
Кто был инициатором сотрудничества? Конечно, я хотела с ним работать. Раз он согласился, то наверняка тоже хотел, так что…
Для меня это очень интересно, я хочу учиться. Как мы уже говорили, для меня это новый опыт. Я очень долго работала только с одним тренером, хочу двигаться вперед. Я очень рада. Посмотрим, чего нам удастся достичь вместе».
2 ноября Рыбакина начнет выступления на Итоговом турнире WTA. В 1-м туре представительница Казахстана сыграет против Жасмин Паолини.
Elena Rybakina’s next coach will be Goran Ivanisevic.— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) November 1, 2024
They will start together in the offseason.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Семья Андрея и Юлии Пятовых распадается
Хольгер Руне выбил Алекса де Минаура, Александр Зверев одолел Стефаноса, победа Умбера