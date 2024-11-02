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WTA
02 ноября 2024, 05:17 |
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Пятая ракетка с 2025 года начнет сотрудничество с экс-тренером Джоковича

Коучем Елены Рыбакиной станет Горан Иванишевич

02 ноября 2024, 05:17 |
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Пятая ракетка с 2025 года начнет сотрудничество с экс-тренером Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Пятная ракетка мира в женском одиночном разряде Елена Рыбакина из Казахстана определилась с кандидатурой нового тренера.

Начиная с 2025 года Рыбакина начнет сотрудничество с хорватским специалистом и чемпионом Уимблдона-2021 Гораном Иванишевичем.

Горан известен тем, что долгое время был наставником легендарного Новака Джоковича. Ноле прекратил сотрудничество с Гораном в марта 2024 года.

Рыбакина прокомментировала предстоящие изменения в своей команде:

«Очень жду этого сотрудничества. Он большой чемпион, у него огромный опыт. Хочется поскорее начать. Для меня важен прогресс. Мы связались через агентов и решили поработать вместе.

Кто был инициатором сотрудничества? Конечно, я хотела с ним работать. Раз он согласился, то наверняка тоже хотел, так что…

Для меня это очень интересно, я хочу учиться. Как мы уже говорили, для меня это новый опыт. Я очень долго работала только с одним тренером, хочу двигаться вперед. Я очень рада. Посмотрим, чего нам удастся достичь вместе».

2 ноября Рыбакина начнет выступления на Итоговом турнире WTA. В 1-м туре представительница Казахстана сыграет против Жасмин Паолини.

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Горан Иванишевич Елена Рыбакина Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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