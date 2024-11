Не подходит тренеру? Дайер в скором времени может покинуть Баварию

Английский защитник Эрик Дайер похоже готов покинуть немецкую «Баварию» по окончанию контракта. Соглашения футболиста с клубом действует до лета 2025 года.

Сообщается, что нынешний тренер Венсан Компани не рассчитывает на игрока, поскольку Даейр не подходит под критерии специалиста. Наставник считает, что Эрику не хватает скоростных данных для пребывания в стартовом составе.

Напомним, что защитник официально присоединился к клубу летом 2024 года.

В нынешнем сезоне англичанин провел за клуб пять матчей. Результативными действиями спортсмен не отметился.

Eric Dier is likely to leave Bayern when his contract expires next summer. After having played an important role last season, he hardly plays a role under Vincent Kompany. The Englishman is not particularly well suited to the current system due to his lack of speed [@BILD] pic.twitter.com/13i1rySjqg