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Кубок Германии
Байер
29.10.2024 19:00 – FT 3 : 0
Эльверсберг
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Кубок Германии
29 октября 2024, 21:13 | Обновлено 29 октября 2024, 21:50
138
0

Второлиговый Эльфесберг не устоял против леверкузенского Байера

29 октября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Германии

29 октября 2024, 21:13 | Обновлено 29 октября 2024, 21:50
138
0
Второлиговый Эльфесберг не устоял против леверкузенского Байера
Getty Images/Global Images Ukraine

Леверкузенский «Байер» принимал представителя второй Бундеслиги «Эльферсберг» в матче 1/16 финала Кубка Германии.

Хозяева поля вышли в экспериментальном составе. Главный тренер Хаби Алонсо дал отдохнуть большинству лидеров, которые с первых минут матча остались на скамейке запасных.

Это не помешало обыграть представителя низшего дивизиона. На 2-й минуте Патрик Шик открыл счет. На 9-й минуте тот же Шик уже оформил дубль. В середине тайма Алекс Гарсия сделал счет 3:0.

С первых минут второго тайма команды откровенно доигрывали игру. «Фармацевты» несколько раз могли увеличить преимущество, но удача была на стороне соперника.

Кубок Германии. 1/16 финала

Байер Леверкузен – Эльферсберг – 3:0

Голы: Шик, 2, 9; Гарсия, 36

Аугсбург – Шальке – 3:0

Голы: Клод-Морис, 26; Майер, 87; Эссенде, 90

Кикерс Оффенбах – Карлсруэ – 0:2

Голы: Зивзивадзе, 61; Байфум, 72

РБ Лейпциг – Санкт-Паули – 4:2

Голы: Поульсен, 12, 17, Баумгартнер, 17, Нуса, 80 - Гилавоги, 28, Смит, 59

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Алеш Гарсия (Байер).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
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Кубок Германии по футболу Байер Патрик Шик Аугсбург Шальке Карлсруэ РБ Лейпциг Санкт-Паули
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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