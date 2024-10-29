Второлиговый Эльфесберг не устоял против леверкузенского Байера

Леверкузенский «Байер» принимал представителя второй Бундеслиги «Эльферсберг» в матче 1/16 финала Кубка Германии.

Хозяева поля вышли в экспериментальном составе. Главный тренер Хаби Алонсо дал отдохнуть большинству лидеров, которые с первых минут матча остались на скамейке запасных.

Это не помешало обыграть представителя низшего дивизиона. На 2-й минуте Патрик Шик открыл счет. На 9-й минуте тот же Шик уже оформил дубль. В середине тайма Алекс Гарсия сделал счет 3:0.

С первых минут второго тайма команды откровенно доигрывали игру. «Фармацевты» несколько раз могли увеличить преимущество, но удача была на стороне соперника.

Кубок Германии. 1/16 финала

Байер Леверкузен – Эльферсберг – 3:0

Голы: Шик, 2, 9; Гарсия, 36

Аугсбург – Шальке – 3:0

Голы: Клод-Морис, 26; Майер, 87; Эссенде, 90

Кикерс Оффенбах – Карлсруэ – 0:2

Голы: Зивзивадзе, 61; Байфум, 72

РБ Лейпциг – Санкт-Паули – 4:2

Голы: Поульсен, 12, 17, Баумгартнер, 17, Нуса, 80 - Гилавоги, 28, Смит, 59

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine