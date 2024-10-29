Второлиговый Эльфесберг не устоял против леверкузенского Байера
29 октября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Германии
Леверкузенский «Байер» принимал представителя второй Бундеслиги «Эльферсберг» в матче 1/16 финала Кубка Германии.
Хозяева поля вышли в экспериментальном составе. Главный тренер Хаби Алонсо дал отдохнуть большинству лидеров, которые с первых минут матча остались на скамейке запасных.
Это не помешало обыграть представителя низшего дивизиона. На 2-й минуте Патрик Шик открыл счет. На 9-й минуте тот же Шик уже оформил дубль. В середине тайма Алекс Гарсия сделал счет 3:0.
С первых минут второго тайма команды откровенно доигрывали игру. «Фармацевты» несколько раз могли увеличить преимущество, но удача была на стороне соперника.
Кубок Германии. 1/16 финала
Байер Леверкузен – Эльферсберг – 3:0
Голы: Шик, 2, 9; Гарсия, 36
Аугсбург – Шальке – 3:0
Голы: Клод-Морис, 26; Майер, 87; Эссенде, 90
Кикерс Оффенбах – Карлсруэ – 0:2
Голы: Зивзивадзе, 61; Байфум, 72
РБ Лейпциг – Санкт-Паули – 4:2
Голы: Поульсен, 12, 17, Баумгартнер, 17, Нуса, 80 - Гилавоги, 28, Смит, 59
События матча
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