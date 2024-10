Камавинга – о Золотом мяче: «Футбольная политика»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказал недовольство касательно прошедшей церемонии Золотого мяча.

Футболист поддержал клубного партнера Винисиуса Жуниора после поражении в номинации. Эдуардо подчеркнул, что такое решение несправедливо и всему виной футбольная политика.

Напомним, обладателем титула Золотой мяч признан испанец Родри.

«Футбольная политика. Мой брат ты лучший игрок в мире и никакая награда не может сказать обратное. Люблю тебя мой брат!», – написал Камавинга.

