Камавинга – о Золотом мяче: «Футбольная политика»
Французский полузащитник поддержал Винисиуса Жуниора
Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказал недовольство касательно прошедшей церемонии Золотого мяча.
Футболист поддержал клубного партнера Винисиуса Жуниора после поражении в номинации. Эдуардо подчеркнул, что такое решение несправедливо и всему виной футбольная политика.
Напомним, обладателем титула Золотой мяч признан испанец Родри.
«Футбольная политика. Мой брат ты лучший игрок в мире и никакая награда не может сказать обратное. Люблю тебя мой брат!», – написал Камавинга.
FOOTBALL POLITICS ❌— Eduardo Camavinga (@Camavinga) October 28, 2024
My brother you are the best player in the world and no award can say otherwise. Love you my bro ❤️ pic.twitter.com/X3yAH1Sl0p
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