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29 октября 2024, 10:02 | Обновлено 29 октября 2024, 10:03
1076
0

Камавинга – о Золотом мяче: «Футбольная политика»

Французский полузащитник поддержал Винисиуса Жуниора

29 октября 2024, 10:02 | Обновлено 29 октября 2024, 10:03
1076
0
Камавинга – о Золотом мяче: «Футбольная политика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга и Винисиус Жуниор

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказал недовольство касательно прошедшей церемонии Золотого мяча.

Футболист поддержал клубного партнера Винисиуса Жуниора после поражении в номинации. Эдуардо подчеркнул, что такое решение несправедливо и всему виной футбольная политика.

Напомним, обладателем титула Золотой мяч признан испанец Родри.

«Футбольная политика. Мой брат ты лучший игрок в мире и никакая награда не может сказать обратное. Люблю тебя мой брат!», – написал Камавинга.

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Эдуардо Камавинга Винисиус Жуниор Родри Золотой мяч
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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