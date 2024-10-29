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29 октября 2024, 05:38 |
916
0

Главный редактор France Football: «Реал давил на меня, чтобы узнать...»

Венсан Гарсия не хочет говорить о скандале от королевского клуба перед церемонией ЗМ

29 октября 2024, 05:38 |
916
0
Главный редактор France Football: «Реал давил на меня, чтобы узнать...»
Twitter

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Главный редактор France Football Венсан Гарсия рассказал о давлении со стороны мадридского Реала, которые хотели узнать победителя ЗМ до церемонии:

«Реал давил на меня, чтобы узнать, выиграл ли Винисиус, и, возможно, моё молчание заставило их подумать, что Вини проиграл, поэтому они не явились. Я неприятно удивлен, но не хочу тратить ночь на разговоры об этом. Я хочу поговорить о нашем победителе, Родри».

Считалось, что ЗМ-2024 должно забрать Винисиус Жуниор, однако за несколько часов появилась информация об обратном. В итоге ни один из представителей Реала не прилетел в Париж.

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France Football Золотой мяч Винисиус Жуниор Родри Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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