Главный редактор France Football: «Реал давил на меня, чтобы узнать...»
Венсан Гарсия не хочет говорить о скандале от королевского клуба перед церемонией ЗМ
28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.
Главный редактор France Football Венсан Гарсия рассказал о давлении со стороны мадридского Реала, которые хотели узнать победителя ЗМ до церемонии:
«Реал давил на меня, чтобы узнать, выиграл ли Винисиус, и, возможно, моё молчание заставило их подумать, что Вини проиграл, поэтому они не явились. Я неприятно удивлен, но не хочу тратить ночь на разговоры об этом. Я хочу поговорить о нашем победителе, Родри».
Считалось, что ЗМ-2024 должно забрать Винисиус Жуниор, однако за несколько часов появилась информация об обратном. В итоге ни один из представителей Реала не прилетел в Париж.
🚨 🚨 Vincent Garcia (Chief Editor of France Football):— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 28, 2024
“Real Madrid put pressure on me to know if Vini won, and maybe my silence made them think Viní lost, so they didnt show up. I'm unpleasantly surprised, but I dont wanna spend the night talking about it, I want to talk… pic.twitter.com/5fOhELObi3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник «бело-синих» Кристиан Биловар мог сменить команду этим летом
Знакомимся с 2-кратной обладательницей женского Золотого мяча поближе...