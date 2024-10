На каком месте Винисиус? Итоговая десятка рейтинга Золотой мяч 2024

28 октября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2024 года. Престижная награда вручалась в 68-й раз.

Обладатель Золотого мяча 2024 – испанский хавбек Родри (Манчестер Сити), который выиграл со сборной Испании Евро-2024.

В топ-4 также вошли 4 игрока Реала: бразилец Винисиус Жуниор, англичанин Джуд Беллингем и испанец Дани Карвахаль.