Какое место занял Лунин в рейтинге лучших голкиперов 2024 года?

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Помимо главной индивидуальной награды, также был определен обладатель трофея Yashin Trophy – лучший голкипер.

Им стал аргентинец Эмилиано Мартинес. На награду претендовал и украинский вратарь Реала Андрей Лунин, который не приехал на церемонию. Лунин стал третьим лучшим кипером прошедшей кампании!

Here is the 2024 Yachine Trophy full ranking! 🧤



1️⃣ Martínez Emiliano

2️⃣ Simón Unai

3️⃣ Lunin Andriy

4️⃣ Donnarumma Gianluigi

5️⃣ Maignan Mike

6️⃣ Sommer Yann

7️⃣ Mamardashvili Giorgi

8️⃣ Costa Diogo

9️⃣ Williams Ronwen

1️⃣0️⃣ Kobel Gregor #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/6vNZHiLoDO