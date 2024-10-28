Какое место занял Лунин в рейтинге лучших голкиперов 2024 года?
Награду Yashin Trophy завоевал Эмилиано Мартинес, Андрей – третий!
Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.
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Помимо главной индивидуальной награды, также был определен обладатель трофея Yashin Trophy – лучший голкипер.
Им стал аргентинец Эмилиано Мартинес. На награду претендовал и украинский вратарь Реала Андрей Лунин, который не приехал на церемонию. Лунин стал третьим лучшим кипером прошедшей кампании!
Here is the 2024 Yachine Trophy full ranking! 🧤— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
1️⃣ Martínez Emiliano
2️⃣ Simón Unai
3️⃣ Lunin Andriy
4️⃣ Donnarumma Gianluigi
5️⃣ Maignan Mike
6️⃣ Sommer Yann
7️⃣ Mamardashvili Giorgi
8️⃣ Costa Diogo
9️⃣ Williams Ronwen
1️⃣0️⃣ Kobel Gregor #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/6vNZHiLoDO
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