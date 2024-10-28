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28 октября 2024, 22:53 | Обновлено 28 октября 2024, 23:03
2488
5

Какое место занял Лунин в рейтинге лучших голкиперов 2024 года?

Награду Yashin Trophy завоевал Эмилиано Мартинес, Андрей – третий!

28 октября 2024, 22:53 | Обновлено 28 октября 2024, 23:03
2488
5
Какое место занял Лунин в рейтинге лучших голкиперов 2024 года?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

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Помимо главной индивидуальной награды, также был определен обладатель трофея Yashin Trophy – лучший голкипер.

Им стал аргентинец Эмилиано Мартинес. На награду претендовал и украинский вратарь Реала Андрей Лунин, который не приехал на церемонию. Лунин стал третьим лучшим кипером прошедшей кампании!

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Yashin Trophy Андрей Лунин лучший вратарь Золотой мяч Эмилиано Мартинес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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andre_lui
Крутий сезон і круте місце! Мартінес 2 роки перший?
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+3
KirTheKing
должно быть второе место а не третье !! благодаря Лунину реал взял лигу чемпионов (лейпциг, и пенальти с мс и др.)
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0
Серж
Выше Доннарумы и Меньяна. Трубин наверное думает, что на его месте должен был быть я.
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0
MaximusOne
Ось це прикол
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0
yuretc
Оце звіздець - та навіть Трубін на голову вище. Яке гівно ці номінації
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-4
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