Лучший вратарь года! Стал известен обладатель Яшин Трофи
Эмилиано Мартинес стал лучшим, среди номинантов был Андрей Лунин
Лучшим вратарем 2024 года назван Эмилиано Мартинес, вратарь клуба «Астон Вилла» и сборной Аргентины.
Он выиграл Копа Америки 2024 со сборной Аргентины, а также помог «Астон Вилле» пробиться в Лигу чемпионов.
Среди номинантов был украинский голкипер Реала Андрей Лунин.
Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию
EMILIANO MARTINEZ IS THE 2024 YACHINE TROPHY WINNER! Argentina goalkeeper extends his reign! #TrophéeYachine #ballondor @AVFCOfficial @championsleague pic.twitter.com/lpykGx38zV— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
EMI MARTÍNEZ THE WORLD'S NUMBER ONE…— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 28, 2024
AGAIN ⭐️⭐️ pic.twitter.com/vWvB3ShhKQ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если Карло не исправит результаты – президент пригласит Зинедина Зидана
Главная индивидуальная награда достанется Родри