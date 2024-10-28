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28 октября 2024, 22:45 | Обновлено 28 октября 2024, 22:54
804
1

Лучший вратарь года! Стал известен обладатель Яшин Трофи

Эмилиано Мартинес стал лучшим, среди номинантов был Андрей Лунин

28 октября 2024, 22:45 | Обновлено 28 октября 2024, 22:54
804
1
Лучший вратарь года! Стал известен обладатель Яшин Трофи
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

​Лучшим вратарем 2024 года назван Эмилиано Мартинес, вратарь клуба «Астон Вилла» и сборной Аргентины.

Он выиграл Копа Америки 2024 со сборной Аргентины, а также помог «Астон Вилле» пробиться в Лигу чемпионов.

Среди номинантов был украинский голкипер Реала Андрей Лунин.

Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию

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Золотой мяч Yashin Trophy лучший вратарь Андрей Лунин Эмилиано Мартинес Астон Вилла
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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PUMA
Напоминаю, Астон Вилла пропустила в чемпионате 61 гол.  А  в том же полуфинале ЛК по сумме 2 матчей получили 6 от Олимпиакоса.
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