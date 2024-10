Лучший вратарь года! Стал известен обладатель Яшин Трофи

​Лучшим вратарем 2024 года назван Эмилиано Мартинес, вратарь клуба «Астон Вилла» и сборной Аргентины.

Он выиграл Копа Америки 2024 со сборной Аргентины, а также помог «Астон Вилле» пробиться в Лигу чемпионов.

Среди номинантов был украинский голкипер Реала Андрей Лунин.

Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

EMILIANO MARTINEZ IS THE 2024 YACHINE TROPHY WINNER! Argentina goalkeeper extends his reign! #TrophéeYachine #ballondor @AVFCOfficial @championsleague pic.twitter.com/lpykGx38zV