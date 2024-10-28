ВИДЕО. Дрогба прибыл в Париж. Легендарный экс-форвард вручит Золотой мяч
Церемония состоится в столице Франции 28 октября в 21:00 по Киеву
Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.
В столицу Франции прибыл легендарный экс-форвард Дидье Дрогба, который прославился благодаря своим выступлениям за сборную Кот-д'Ивуара и лондонского Челси.
Именно Дрогба вручит победителю номинации Золотой мяч. Вместе с Дидье шоу будет вести французская журналистка Сенди Эрибер.
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии. Также на нашем сайте можно следить за результатами распределения мест в LIVE-режиме!
ВИДЕО. Дрогба прибыл в Париж. Легендарный экс-форвард вручит Золотой мяч
Your hosts of the Ballon d'Or Ceremony... Sandy Heribert & Didier Drogba ! #ballondor pic.twitter.com/EHqvstehhy— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер донецкого «Шахтера» прокомментировал матч чемпионата Украины с киевским клубом
Бывший звездный супертяж Ларри Холмс выделил Джорджа Формана