Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дрогба прибыл в Париж. Легендарный экс-форвард вручит Золотой мяч
Другие новости
28 октября 2024, 21:15 |
258
0

ВИДЕО. Дрогба прибыл в Париж. Легендарный экс-форвард вручит Золотой мяч

Церемония состоится в столице Франции 28 октября в 21:00 по Киеву

28 октября 2024, 21:15 |
258
0
ВИДЕО. Дрогба прибыл в Париж. Легендарный экс-форвард вручит Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дрогба и Сенди Эрибер

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

В столицу Франции прибыл легендарный экс-форвард Дидье Дрогба, который прославился благодаря своим выступлениям за сборную Кот-д'Ивуара и лондонского Челси.

Именно Дрогба вручит победителю номинации Золотой мяч. Вместе с Дидье шоу будет вести французская журналистка Сенди Эрибер.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии. Также на нашем сайте можно следить за результатами распределения мест в LIVE-режиме!

ВИДЕО. Дрогба прибыл в Париж. Легендарный экс-форвард вручит Золотой мяч

По теме:
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Невероятная красотка рядом с Хуммельсом, кто она?
В Реале рассказали, кто должен получить ЗМ, если приз не выиграет Винисиус
ФОТО. Артем и Юлия Довбик впечатлили своими нарядами на красной дорожке
Дидье Дрогба видео Золотой мяч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марино ПУШИЧ:  «В матче с Динамо мы показали что доминируем над соперником»
Футбол | 28 октября 2024, 14:33 67
Марино ПУШИЧ:  «В матче с Динамо мы показали что доминируем над соперником»
Марино ПУШИЧ:  «В матче с Динамо мы показали что доминируем над соперником»

Главный тренер донецкого «Шахтера» прокомментировал матч чемпионата Украины с киевским клубом

Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Бокс | 28 октября 2024, 00:01 4
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды

Бывший звездный супертяж Ларри Холмс выделил Джорджа Формана

«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 28.10.2024, 07:49
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Футбол | 28.10.2024, 00:31
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Лунин не выручил, Довбик без моментов и нереализованный шанс Мудрика
Футбол | 28.10.2024, 21:02
Лунин не выручил, Довбик без моментов и нереализованный шанс Мудрика
Лунин не выручил, Довбик без моментов и нереализованный шанс Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
26.10.2024, 23:56 118
Футбол
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
26.10.2024, 23:23
MMA
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
27.10.2024, 00:34 3
Футбол
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
27.10.2024, 11:23 5
Футбол
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
28.10.2024, 05:05 12
Футбол
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
27.10.2024, 18:05 13
Футбол
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
27.10.2024, 07:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем