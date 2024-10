​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

В столицу Франции прибыл легендарный экс-форвард Дидье Дрогба, который прославился благодаря своим выступлениям за сборную Кот-д'Ивуара и лондонского Челси.

Именно Дрогба вручит победителю номинации Золотой мяч. Вместе с Дидье шоу будет вести французская журналистка Сенди Эрибер.

ВИДЕО. Дрогба прибыл в Париж. Легендарный экс-форвард вручит Золотой мяч

Your hosts of the Ballon d'Or Ceremony... Sandy Heribert & Didier Drogba ! #ballondor pic.twitter.com/EHqvstehhy