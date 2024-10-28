ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
Форвард стал 29-м в рейтинге лучших
В борьбе за награду Золотой мяч украинский форвард «Ромы» Артем Довбик занял в рейтинге 29-е место (поделил с защитником Матсом Хуммельсом). Игрок в минувшем сезоне выступал за «Жирону» и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами.
Кроме того, помог сборной Украины выйти на Евро-2024. Летом игрок перебрался в «Рому» ориентировочно за 35 миллионов евро и уже забил 4 гола.
Довбик стал первым украинцем с времен Андрея Шевченко, который попал в список претендентов на Золотой мяч.
Ожидается, что Золотой мяч получит хавбек «Манчестер Сити» Родри.
Equally ranked at the 29th place for the 2024 Men's Ballon d'Or!— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Artem Dovbyk @officialasroma @uafukraine @matshummels @officialasroma @DFB_Team#ballondor pic.twitter.com/2nDyMFih25
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Он его разве заслуживает???Забыл сам наверное как это делается --забивать с игры.Не нужно расхолаживать парня...форвард должен ходить голодным,как хищник.Тогда будет толк.