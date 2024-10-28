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Испания
28 октября 2024, 18:14 | Обновлено 28 октября 2024, 18:35
5297
8

ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча

Форвард стал 29-м в рейтинге лучших

28 октября 2024, 18:14 | Обновлено 28 октября 2024, 18:35
5297
8
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В борьбе за награду Золотой мяч украинский форвард «Ромы» Артем Довбик занял в рейтинге 29-е место (поделил с защитником Матсом Хуммельсом). Игрок в минувшем сезоне выступал за «Жирону» и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами.

Кроме того, помог сборной Украины выйти на Евро-2024. Летом игрок перебрался в «Рому» ориентировочно за 35 миллионов евро и уже забил 4 гола.

Довбик стал первым украинцем с времен Андрея Шевченко, который попал в список претендентов на Золотой мяч.

Ожидается, что Золотой мяч получит хавбек «Манчестер Сити» Родри.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 8
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AK.228
Немножко не хватило 
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+1
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inspekcha85
Вот именно такое лицо как на фото и будет у Довбика в ожидании Золотого мяча...
Он его разве заслуживает???Забыл сам наверное как  это делается  --забивать с игры.Не нужно расхолаживать парня...форвард должен ходить голодным,как хищник.Тогда будет толк.
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0
Boodya
Це типу останнє місце в списку?
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0
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Андрій
😅👍
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0
Владислав Рейский
super.
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0
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