ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча

В борьбе за награду Золотой мяч украинский форвард «Ромы» Артем Довбик занял в рейтинге 29-е место (поделил с защитником Матсом Хуммельсом). Игрок в минувшем сезоне выступал за «Жирону» и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами.

Кроме того, помог сборной Украины выйти на Евро-2024. Летом игрок перебрался в «Рому» ориентировочно за 35 миллионов евро и уже забил 4 гола.

Довбик стал первым украинцем с времен Андрея Шевченко, который попал в список претендентов на Золотой мяч.

Ожидается, что Золотой мяч получит хавбек «Манчестер Сити» Родри.

Equally ranked at the 29th place for the 2024 Men's Ballon d'Or!



