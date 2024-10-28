ВИДЕО. В Испании вратарь совершил два невероятных сейва

27 октября в испанской Ла Лиге состоялся матч 11 тура между «Валенсией» и «Хетафе». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Гости могли бы увезти победу, если бы не Гиорги Мамардашвили. Грузинский вратарь отбил два опаснейших удара с близкого расстояния в одной атаке «Хетафе».

Мамардашвили был куплен английским «Ливерпулем» летом этого года за 30 млн евро, однако остался в аренде еще на один сезон.

«Валенсия» переживает не лучшие времена – команда набрала только 7 баллов и замыкает турнирную таблицу. До спасительного 17 места остается 3 очка. Ранее стало известно, что президент Валенсии выставил клуб на продажу.