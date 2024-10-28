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Испания
28 октября 2024, 17:09 | Обновлено 28 октября 2024, 17:11
430
0

ВИДЕО. В Испании вратарь совершил два невероятных сейва

Гиорги Мамардашвили проявил молниеносную реакцию

28 октября 2024, 17:09 | Обновлено 28 октября 2024, 17:11
430
0
ВИДЕО. В Испании вратарь совершил два невероятных сейва
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

27 октября в испанской Ла Лиге состоялся матч 11 тура между «Валенсией» и «Хетафе». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Гости могли бы увезти победу, если бы не Гиорги Мамардашвили. Грузинский вратарь отбил два опаснейших удара с близкого расстояния в одной атаке «Хетафе».

Мамардашвили был куплен английским «Ливерпулем» летом этого года за 30 млн евро, однако остался в аренде еще на один сезон.

«Валенсия» переживает не лучшие времена – команда набрала только 7 баллов и замыкает турнирную таблицу. До спасительного 17 места остается 3 очка. Ранее стало известно, что президент Валенсии выставил клуб на продажу.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Валенсия Гиорги Мамардашвили
Микола Титюк Источник: Football Espana
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