ВИДЕО. В Испании вратарь совершил два невероятных сейва
Гиорги Мамардашвили проявил молниеносную реакцию
27 октября в испанской Ла Лиге состоялся матч 11 тура между «Валенсией» и «Хетафе». Встреча закончилась со счетом 1:1.
Гости могли бы увезти победу, если бы не Гиорги Мамардашвили. Грузинский вратарь отбил два опаснейших удара с близкого расстояния в одной атаке «Хетафе».
Мамардашвили был куплен английским «Ливерпулем» летом этого года за 30 млн евро, однако остался в аренде еще на один сезон.
«Валенсия» переживает не лучшие времена – команда набрала только 7 баллов и замыкает турнирную таблицу. До спасительного 17 места остается 3 очка. Ранее стало известно, что президент Валенсии выставил клуб на продажу.
What an incredible double save by Giorgi Mamardashvili (24) as he denies Getafe from winning the game in the 97th minute. 🧤🇬🇪 pic.twitter.com/vF7AoHsMct— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) October 27, 2024
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