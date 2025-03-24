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Испания
24 марта 2025, 16:00 | Обновлено 24 марта 2025, 16:01
286
0

Не зря возобновил карьеру. Барселона продлит контракт с голкипером

Войцех Щенсны планировал играть до конца сезона

24 марта 2025, 16:00 | Обновлено 24 марта 2025, 16:01
286
0
Не зря возобновил карьеру. Барселона продлит контракт с голкипером
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Об этом сообщает издание Cadena SER.

По информации источника, инициатором продления соглашения является сам Ганси Флик, который доволен игрой вратаря.

Контракт планируют продлить по схеме 1+1, что означает, что Щенсны останется в команде не только до конца текущего сезона, но и на более долгий период.

В этом сезоне Щенсны сыграл за «Барселону» 16 матчей, в половине из которых сохранил ворота «сухими».

Ранее появилась информация, что «каталонский» клуб может продать нидерландского футболиста.

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Войцех Щенсны Барселона продление контракта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Александр Сильченко Источник: Cadena Ser
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