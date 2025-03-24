Стало известно, когда вернется Куртуа после травмы в сборной Бельгии

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил последний матч Лиги наций Бельгия – Украина (3:0) из-за травмы.

По информации испанского журналиста Мельчора Руиса, бельгийский голкипер получил незначительное растяжение мышц колена. Бельгийский страж ворот готов принять участие уже в следующем матче «Реала».

29 марта «королевский клуб» сыграет в матче 29-го Ла Лиги против «Леганеса».

В этом сезоне на клубном уровне Тибо Куртуа провел 37 матчей, в которых пропустил 40 голов и 11 раз уберег ворота в неприкосновенности.