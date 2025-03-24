Обошел Флика. В Ла Лиге определили лучшего тренера марта
Мануэль Пеллегрини с «Бетисом» не проигрывает пять матчей подряд
Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини признан лучшим тренером Ла Лиги в марте.
В марте команда под руководством чилийского специалиста провела три матча и выиграла все. «Бетис» встречался с «Леганесом» (3:2), «Лас-Пальмасом» (1:0) и мадридским «Реалом» (2:1).
В целом команда выиграла пять матчей подряд, что позволило ей подняться на шестую позицию.
Мануэль Пельегрини опередил в голосовании Ганси Флика из «Барселоны» и Клаудио Хиральдеса из «Сельты».
Ранее стало известно, что «Бетис» желает продолжить сотрудничество с бразильским футболистом.
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