Обошел Флика. В Ла Лиге определили лучшего тренера марта

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини признан лучшим тренером Ла Лиги в марте.

В марте команда под руководством чилийского специалиста провела три матча и выиграла все. «Бетис» встречался с «Леганесом» (3:2), «Лас-Пальмасом» (1:0) и мадридским «Реалом» (2:1).

В целом команда выиграла пять матчей подряд, что позволило ей подняться на шестую позицию.

Мануэль Пельегрини опередил в голосовании Ганси Флика из «Барселоны» и Клаудио Хиральдеса из «Сельты».

Ранее стало известно, что «Бетис» желает продолжить сотрудничество с бразильским футболистом.