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  4. Обошел Флика. В Ла Лиге определили лучшего тренера марта
Испания
24 марта 2025, 16:59 |
260
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Обошел Флика. В Ла Лиге определили лучшего тренера марта

Мануэль Пеллегрини с «Бетисом» не проигрывает пять матчей подряд

24 марта 2025, 16:59 |
260
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Обошел Флика. В Ла Лиге определили лучшего тренера марта
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини признан лучшим тренером Ла Лиги в марте.

В марте команда под руководством чилийского специалиста провела три матча и выиграла все. «Бетис» встречался с «Леганесом» (3:2), «Лас-Пальмасом» (1:0) и мадридским «Реалом» (2:1).

В целом команда выиграла пять матчей подряд, что позволило ей подняться на шестую позицию.

Мануэль Пельегрини опередил в голосовании Ганси Флика из «Барселоны» и Клаудио Хиральдеса из «Сельты».

Ранее стало известно, что «Бетис» желает продолжить сотрудничество с бразильским футболистом.

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Мануэль Пеллегрини чемпионат Испании по футболу Ла Лига Бетис лучший тренер Барселона Ханс-Дитер Флик Сельта
Александр Сильченко Источник: LaLiga
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