Известный испанский клуб выставлен на продажу. В чем причина?

Компания, которая занимается покупками и продажами футбольных команд, сообщила о том, что испанская «Валенсия» выставлена на продажу.

Президент клуба Питер Лим и его группа «Meriton Holdings» готовы отдать свой клуб после десяти лет правления. Ориентировочная цена – 350-400 млн евро.

«Валенсия» переживает трудные времена – команда планирует переехать на новый стадион, однако нужно заплатить 150 млн евро. Кроме того, команда длительное время не может погасить долги, которые составляют 340 млн евро.

В этом сезоне Ла Лиги испанский клуб набрал только 5 баллов в 9 турах и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.