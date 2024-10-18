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  4. Известный испанский клуб выставлен на продажу. В чем причина?
Испания
18 октября 2024, 11:51 |
688
0

Известный испанский клуб выставлен на продажу. В чем причина?

Валенсия переживает не лучшие времена и ищет нового владельца

18 октября 2024, 11:51 |
688
0
Известный испанский клуб выставлен на продажу. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Валенсия

Компания, которая занимается покупками и продажами футбольных команд, сообщила о том, что испанская «Валенсия» выставлена на продажу.

Президент клуба Питер Лим и его группа «Meriton Holdings» готовы отдать свой клуб после десяти лет правления. Ориентировочная цена – 350-400 млн евро.

«Валенсия» переживает трудные времена – команда планирует переехать на новый стадион, однако нужно заплатить 150 млн евро. Кроме того, команда длительное время не может погасить долги, которые составляют 340 млн евро.

В этом сезоне Ла Лиги испанский клуб набрал только 5 баллов в 9 турах и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Валенсия
Микола Титюк Источник: Football Espana
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