ФОТО. Ламин Ямал затроллил мадридский Реал в соцсетях
Вундеркинд Барселоны воспринял матч против Реала как «миссию в GTA»
Вингер «Барселоны» Ламин Ямал позабавил фанов «блаугранас» своими постами в сторис до и после Эль Класико.
На неделе – еще перед матчем с «Баварией» – 17-летний вундеркинд опубликовал сторис с подписью: «На миссии».
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После ассиста в матче против мюнхенцев и гола в ворота «Реала» Ламин опубликовал следующее сторис: «Миссия пройдена».
Эти месседжи не могли понравиться фанам мадридского клуба, в то же время фанаты «Барселоны» в восторге от активности юной звезды в соцсетях.
Lamine Yamal posted "On a mission" on Instagram earlier in the week before Barcelona's matches against Bayern Munich and Real Madrid.— ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2024
After assisting vs. Bayern and scoring vs. Madrid in Barça's wins, he posted "Mission passed!"
Cold 🥶
(via lamineyamal/IG) pic.twitter.com/6AKiI5eKFT
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