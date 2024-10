ФОТО. Ламин Ямал затроллил мадридский Реал в соцсетях

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал позабавил фанов «блаугранас» своими постами в сторис до и после Эль Класико.

На неделе – еще перед матчем с «Баварией» – 17-летний вундеркинд опубликовал сторис с подписью: «На миссии».

После ассиста в матче против мюнхенцев и гола в ворота «Реала» Ламин опубликовал следующее сторис: «Миссия пройдена».

Эти месседжи не могли понравиться фанам мадридского клуба, в то же время фанаты «Барселоны» в восторге от активности юной звезды в соцсетях.

