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27 октября 2024, 22:11 | Обновлено 27 октября 2024, 23:42
1907
1

ФОТО. Ламин Ямал затроллил мадридский Реал в соцсетях

Вундеркинд Барселоны воспринял матч против Реала как «миссию в GTA»

27 октября 2024, 22:11 | Обновлено 27 октября 2024, 23:42
1907
1
ФОТО. Ламин Ямал затроллил мадридский Реал в соцсетях
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал позабавил фанов «блаугранас» своими постами в сторис до и после Эль Класико.

На неделе – еще перед матчем с «Баварией» – 17-летний вундеркинд опубликовал сторис с подписью: «На миссии».

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После ассиста в матче против мюнхенцев и гола в ворота «Реала» Ламин опубликовал следующее сторис: «Миссия пройдена».

Эти месседжи не могли понравиться фанам мадридского клуба, в то же время фанаты «Барселоны» в восторге от активности юной звезды в соцсетях.

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Ламин Ямал Барселона фото lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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MaximusOne
Що це н... собі позволяє)))
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