ВИНИСИУС: «В нашем обществе нет места для таких преступников»

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал расистский скандал на матче «Эль-классико»:

«Грустно слышать о том, что произошло на Бернабеу с расистскими оскорблениями. В нашем обществе нет места для подобных преступников. Вся моя поддержка Ламину, Ансу и Рафинье. Я знаю, что Реал Мадрид и полиция сделают все возможное, чтобы идентифицировать и наказать виновных».

Матч 11-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» завершился победой каталонцев со счетом 4:0. Винисиус провел на поле весь матч, статистический портал WhoScored оценил выступления бразильца в 5.9 балла.

В нынешнем сезоне 24-летний вингер провел за «Реал» в Ла Лиге 11 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 голевых передачи.

