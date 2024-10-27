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Испания
27 октября 2024, 21:27 | Обновлено 27 октября 2024, 22:02
1669
4

ВИНИСИУС: «В нашем обществе нет места для таких преступников»

Звезда «Реала» прокомментировал расистский скандал в Эль-классико

27 октября 2024, 21:27 | Обновлено 27 октября 2024, 22:02
1669
4
ВИНИСИУС: «В нашем обществе нет места для таких преступников»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал расистский скандал на матче «Эль-классико»:

«Грустно слышать о том, что произошло на Бернабеу с расистскими оскорблениями. В нашем обществе нет места для подобных преступников. Вся моя поддержка Ламину, Ансу и Рафинье. Я знаю, что Реал Мадрид и полиция сделают все возможное, чтобы идентифицировать и наказать виновных».

Матч 11-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» завершился победой каталонцев со счетом 4:0. Винисиус провел на поле весь матч, статистический портал WhoScored оценил выступления бразильца в 5.9 балла.

В нынешнем сезоне 24-летний вингер провел за «Реал» в Ла Лиге 11 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 голевых передачи.

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Винисиус Жуниор Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу расизм
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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mastorent
та нахер слать уже этих скулящих обезьян. а также пи..ров и прочую мутотень. засрали толерастией всю вселенную. а то что люди где-то гибнут и зло куралесит как ни в себя - так это ничего, эскалация.
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0
AndiM
Бридота
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Diesel
Таке відчуття що це вже як хайп гравці реалу використовуюсь. 
Чогось інших не ображаюсь. 
Питання: Може гравці Реалу самі провокують ???
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0
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