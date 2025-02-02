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Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 23:24 |
458
0

Усиление с перспективой для основы. Полесье интересуется легионером

Рион Зейнулаху может усилить житомирский клуб

02 февраля 2025, 23:24 |
458
0
Усиление с перспективой для основы. Полесье интересуется легионером
ЧФР Клуж. Рион Зейнулаху

Житомирское полесье интересуется косоварским левым защитником Рионом Зейнулаху, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, в украинском клубе рассматриваю кандидатуру 21-летнего футболиста для усиления второй команды клуба с перспективой того, что Рион в будущем станет игроком основного состава.

На данный момент Рион Зейнулаху является свободным игроком, последним его клубом был ЧФР. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что дебютант сборной Украины может покинуть «Полесье».

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Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ ЧФР Клуж
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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