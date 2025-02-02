Усиление с перспективой для основы. Полесье интересуется легионером
Рион Зейнулаху может усилить житомирский клуб
Житомирское полесье интересуется косоварским левым защитником Рионом Зейнулаху, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, в украинском клубе рассматриваю кандидатуру 21-летнего футболиста для усиления второй команды клуба с перспективой того, что Рион в будущем станет игроком основного состава.
На данный момент Рион Зейнулаху является свободным игроком, последним его клубом был ЧФР. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что дебютант сборной Украины может покинуть «Полесье».
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