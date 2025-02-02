Снигур получила первую соперницу в основе турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
В 1/16 финала Дарья сыграет против американки Кэролайн Доулхайд
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) получила первую соперницу в основной сетке турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
В 1/16 финала украинка сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, WTA 81). Ранее девушки между собой не играли.
Встреча запланирована на 3 февраля в 15:30 по Киеву. Помимо Снигур, в основе Клуж-Напоки также выступит Ангелина Калинина, которая в понедельник сыграет против Елены-Габриэлы Русе.
Снигур на румынских кортах прошла квалификацию, одолев Сюзан Бадекки и Анку Тодони.
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