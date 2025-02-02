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  4. Эдегор сравнялся с Озилом по количеству голов в Премьер-лиге за Арсенал
Англия
02 февраля 2025, 23:11 |
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Эдегор сравнялся с Озилом по количеству голов в Премьер-лиге за Арсенал

В матче против «Манчестер Сити» хавбек отметился забитым мячом

02 февраля 2025, 23:11 |
170
0
Эдегор сравнялся с Озилом по количеству голов в Премьер-лиге за Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Мартин Эдегор в поединке против «Манчестер Сити» забил свой 33-й гол в АПЛ за лондонский «Арсенал» и сравнялся по этому показателю с экс-игроком «канониров» Месутом Озилом.

2 февраля состоялась встреча 24-го тура Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Матч завершился разгромной победой хозяев (5:1).

Всего за лондонский клуб в английском чемпионате Мартин провел 138 матчей и отметился 59 результативными действиями (33 Г + 26 А).

В текущем розыгрыше АПЛ Эдегор сыграл 16 поединков, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. «Арсенал» занимает вторую позицию в турнирной таблице (14 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Мартин Эдегор Арсенал - Манчестер Сити Месут Озил статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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