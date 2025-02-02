Эдегор сравнялся с Озилом по количеству голов в Премьер-лиге за Арсенал

Мартин Эдегор в поединке против «Манчестер Сити» забил свой 33-й гол в АПЛ за лондонский «Арсенал» и сравнялся по этому показателю с экс-игроком «канониров» Месутом Озилом.

2 февраля состоялась встреча 24-го тура Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Матч завершился разгромной победой хозяев (5:1).

Всего за лондонский клуб в английском чемпионате Мартин провел 138 матчей и отметился 59 результативными действиями (33 Г + 26 А).

В текущем розыгрыше АПЛ Эдегор сыграл 16 поединков, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. «Арсенал» занимает вторую позицию в турнирной таблице (14 побед, 8 ничьих, 2 поражения).