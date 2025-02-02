100 миллионов. Милан отклонил предложение по суперзвезде

«Милан» отклонил предложение «Аль-Насра» по португальскому вингеру Рафаэлу Леау, сообщает Fichajes.

По информации источника, итальянскому клубу предлагали сумму в размере 100 миллионов евро за 25-летнего футболиста, но в клубе отказались от сделки. В «Милане» не хотят терять одного из своих лучших игроков.

В текущем сезоне Рафаэл Леау провел 30 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» сыграл вничью с «Интером» в дерби Милана.