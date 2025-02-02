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Италия
02 февраля 2025, 23:02 | Обновлено 02 февраля 2025, 23:12
345
1

100 миллионов. Милан отклонил предложение по суперзвезде

Рафаэл Леау мог покинуть Европу

02 февраля 2025, 23:02 | Обновлено 02 февраля 2025, 23:12
345
1
100 миллионов. Милан отклонил предложение по суперзвезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

«Милан» отклонил предложение «Аль-Насра» по португальскому вингеру Рафаэлу Леау, сообщает Fichajes.

По информации источника, итальянскому клубу предлагали сумму в размере 100 миллионов евро за 25-летнего футболиста, но в клубе отказались от сделки. В «Милане» не хотят терять одного из своих лучших игроков.

В текущем сезоне Рафаэл Леау провел 30 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» сыграл вничью с «Интером» в дерби Милана.

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Рафаэл Леау трансферы трансферы Серии A Милан Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Mark4854590
Оце вони тупонули. 100 лямів за футболіста , який який дуже й то хоче грати за клуб. Треба було брати приклад з Астон Вілли
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