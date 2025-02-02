Микель АРТЕТА: «Иногда Манчестер Сити заставлял нас страдать»

Главный тренер лондонского «Арсенал» Микель Артета прокомментировал разгромную победу над прямим конкурентом «Манчестер Сити» в 24-м туре Английской Премьер-лиги.

«Наблюдал за игрой с бровки – такое себе. Может быть, в конце было немного лучше, но я все же это отличный день для нас. Доволен результатом, за то, как мы это сделали, особенно против такого соперника.

Чтобы победить их так, как мы это сделали, многое должно было пойти по нашему плану. Мы были очень агрессивны, мы играли с часто с мячом и без него, и с высоким прессингом. Мы забили гол, но должны были забить еще один явно. После этого, они настолько хорошо себя показали, что иногда нам приходилось защищаться глубоко и страдать. В определенные моменты нам немного повезло, а затем у нас появилась прекрасная возможность.

И поймите, что еще многое должно было произойти, чтобы мы победили таким образом. Одной из главных вещей снова является создание невероятной энергии, которую мы получили на этом стадионе. Эта энергия заряжает команду и это действительно усложняет условия для соперника. Я думаю, эта победа будет очень полезной для будущего нашего коллектива», – сказал Артета.

В турнирной таблице чемпионата Англии «канониры» находятся на второй позиции, имея в активе 50 зачетных баллов.

Следующий матч в национальном первенстве подопечные Артеты проведут 15 февраля в гостях против «Лестера».