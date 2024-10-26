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  4. Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено. Известна причина (обновлено)
Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 16:02 |
3093
2

Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено. Известна причина (обновлено)

Поединок 11-го тура УПЛ в 15:30 не начнется

26 октября 2024, 16:02 |
3093
2
Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено. Известна причина (обновлено)
ФК Кривбасс Кривой Рог

Обновлено. Тревога продолжается, поэтому старт встречи снова отложен.

Начало матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и ЛНЗ, намеченное на 15:30 по киевскому времени, отложен.

Причина – воздушная тревога, которая была объявлена в регионе.

Сообщается, что поединок должен начаться в 15:55, то есть – на 25 минут позднее.

Напомним, Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» - ЛНЗ.

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Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс - ЛНЗ
Юрій Остроумов Источник: ФК Кривбасс
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Illusion Magical
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Fuz1982z
для чого грати матч там де завжди повітряна тривога
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