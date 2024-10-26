Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено. Известна причина (обновлено)

Обновлено. Тревога продолжается, поэтому старт встречи снова отложен.

Начало матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и ЛНЗ, намеченное на 15:30 по киевскому времени, отложен.

Причина – воздушная тревога, которая была объявлена в регионе.

Сообщается, что поединок должен начаться в 15:55, то есть – на 25 минут позднее.

Напомним, Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» - ЛНЗ.