Украина. Премьер лига26 октября 2024, 16:02 |
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Начало матча Кривбасс – ЛНЗ отложено. Известна причина (обновлено)
Поединок 11-го тура УПЛ в 15:30 не начнется
26 октября 2024, 16:02 |
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Обновлено. Тревога продолжается, поэтому старт встречи снова отложен.
Начало матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и ЛНЗ, намеченное на 15:30 по киевскому времени, отложен.
Причина – воздушная тревога, которая была объявлена в регионе.
Сообщается, что поединок должен начаться в 15:55, то есть – на 25 минут позднее.
Напомним, Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» - ЛНЗ.
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Комментарии 2
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для чого грати матч там де завжди повітряна тривога
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