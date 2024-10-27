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Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 09:46 | Обновлено 27 октября 2024, 09:54
297
0

«Пусть уже доказывает». Милевский назвал счет матча Динамо – Шахтер

Бывший форвард киевлян верит в победу столичного клуба

27 октября 2024, 09:46 | Обновлено 27 октября 2024, 09:54
297
0
«Пусть уже доказывает». Милевский назвал счет матча Динамо – Шахтер
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ между столичным клубом и донецким «Шахтером».

– Переходим к нашему Классическому. Чего ожидаете от матча «Динамо» – «Шахтер»?

– Я вот прямо сейчас буду пересматривать старые матчи «Динамо» против «Шахтера». «Динамо» против «Ромы» играло в резервном составе и было понятно, что идет подготовка к матчу с «Шахтером». Все переживают, я не исключение. Мы с Селезневым будем вспоминать, кто больше забил в Классическом.

– За время Независимости Украины это вы – 8 голов.

– Неужели?! Спасибо, дорогие. А что касается ожиданий от завтрашнего матча, то если много ждешь, то получается фигня, а если ничего не ждешь, то конфетка. Поэтому постараюсь об этом не думать. Все и так знают, за кого я болею.

– Давайте поиграем в «угадайку». Спрогнозируйте счет.

– Верю, что «Динамо» победит 1:0. Пусть Ванат уже доказывает и забивает.

Матч «Динамо» Киев – «Шахтер» состоится 27 октября в 18:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Артем Милевский Владислав Ванат
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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