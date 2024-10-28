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Англия
28 октября 2024, 02:55 |
385
1

Неожиданно. Известно, где может тренировать Гвардиола после Ман Сити

Жузеп может перебраться в Саудовский чемпионат

28 октября 2024, 02:55 |
385
1
Неожиданно. Известно, где может тренировать Гвардиола после Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Именитый испанский тренер Жузеп Гвардиола может покинуть английский «Манчестер Сити» после завершения сезона 2024/25. У Гвардиолы завершается контракт.

Именитый наставник может продолжить карьеру в саудовском чемпионате. Команды Саудовской Аравии, такие как «Аль-Наср» и «Аль-Ахли», выдвинули многомиллионные предложения, чтобы убедить Гвардиолу. За «Аль-Насср», напомним, играет Криштиану Роналду.

«Манчестер Сити» уже ищет варианты замены испанцу. Ранее сообщалось, что один из основных кандидатов на замену Жузепа является наставник «Байера» Хаби Алонсо.

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чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига Манчестер Сити Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Жузеп Гвардиола
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Первый Среди Равных
Да прям дивина. Сенсаційний варіант був би якби він перейшов в чемпіонат України.
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