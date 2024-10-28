Неожиданно. Известно, где может тренировать Гвардиола после Ман Сити

Именитый испанский тренер Жузеп Гвардиола может покинуть английский «Манчестер Сити» после завершения сезона 2024/25. У Гвардиолы завершается контракт.

Именитый наставник может продолжить карьеру в саудовском чемпионате. Команды Саудовской Аравии, такие как «Аль-Наср» и «Аль-Ахли», выдвинули многомиллионные предложения, чтобы убедить Гвардиолу. За «Аль-Насср», напомним, играет Криштиану Роналду.

«Манчестер Сити» уже ищет варианты замены испанцу. Ранее сообщалось, что один из основных кандидатов на замену Жузепа является наставник «Байера» Хаби Алонсо.