«Он напоминает мне Бергкампа». Легенда Арсенала – о Мартине Эдегоре

Легендарный экс-футболист «Арсенала» Рэй Парлор высказался о норвежском полузащитнике и капитане «канониров» Мартине Эдегоре:

«Арсеналу очень не хватает Эдегора. Я играл с Деннисом Бергкампом, и я бы поставил Мартина с ним в один ряд. Его видением, весомостью и умением выходить из сложных ситуаций он напоминает мне Бергкампа. У «Арсенала» на самом деле нет дублера Эдегора, хотя Райс может сыграть в этой роли. Это ужасно, когда ты теряешь такого ключевого игрока».

Полузащитник «Арсенала» травмировался в игре 2-го тура Лиги наций между Норвегией и Австрией (2:1). По прогнозам Эдегор сможет вернуться на поле в декабре этого года.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел за «Арсенал» в АПЛ 3 матча, в которых не отличился результативными действиями.

