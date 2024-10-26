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  4. «Он напоминает мне Бергкампа». Легенда Арсенала – о Мартине Эдегоре
Англия
26 октября 2024, 14:37 |
45
0

«Он напоминает мне Бергкампа». Легенда Арсенала – о Мартине Эдегоре

Рэй Парлор высказался о капитане Арсенала

26 октября 2024, 14:37 |
45
0
«Он напоминает мне Бергкампа». Легенда Арсенала – о Мартине Эдегоре
Getty Images/Global Images Ukraine. Рэй Парлор

Легендарный экс-футболист «Арсенала» Рэй Парлор высказался о норвежском полузащитнике и капитане «канониров» Мартине Эдегоре:

«Арсеналу очень не хватает Эдегора. Я играл с Деннисом Бергкампом, и я бы поставил Мартина с ним в один ряд. Его видением, весомостью и умением выходить из сложных ситуаций он напоминает мне Бергкампа. У «Арсенала» на самом деле нет дублера Эдегора, хотя Райс может сыграть в этой роли. Это ужасно, когда ты теряешь такого ключевого игрока».

Полузащитник «Арсенала» травмировался в игре 2-го тура Лиги наций между Норвегией и Австрией (2:1). По прогнозам Эдегор сможет вернуться на поле в декабре этого года.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел за «Арсенал» в АПЛ 3 матча, в которых не отличился результативными действиями.

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Рэй Парлор Арсенал Лондон Мартин Эдегор травма Деннис Бергкамп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: Football London
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