МОУРИНЬО: «Один глаз – туда, другой – сюда. Вот почему он лучший судья!»
Жозе прокомментировал свое удаление в матче Лиги Европы Фенербахче – Манчестер Юнайтед
24 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Фенербахче и Манчестер Юнайтед. Поединок прошел на стадионе Шокрю Сараджоглу в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 1:1.
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На 57-й минуте наставник хозяев Жозе Моуриньо получил красную карточку. Португальский специалист был удален за то, что возмущался решением главного арбитра Клемана Тюрпена не назначать пенальти после падения Осайи-Сэмюэла.
После завершения встречи Моуриньо прокомментировал свое удаление:
«Я поговорил с ним [с Клеманом Тюрпеном] после игры. Он сказал мне нечто невероятное.
Он сказал, что одновременно смог увидеть и то, что произошло в штрафной площади, и то, как я отреагировал на бровке. Один его глаз смотрел на ситуацию с пенальти, другой – на мое поведение на скамейке. Один глаз – туда, другой – сюда. Вот почему он один из лучших рефери в мире!» – сказал Жозе.
I prefer not to speak (2024 edition)— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 24, 2024
Another classic José Mourinho postgame presser 🗣️ pic.twitter.com/ZQcMvawiDO
События матча
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