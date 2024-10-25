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Лига Европы
Фенербахче
24.10.2024 22:00 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
25 октября 2024, 04:25 |
135
0

МОУРИНЬО: «Один глаз – туда, другой – сюда. Вот почему он лучший судья!»

Жозе прокомментировал свое удаление в матче Лиги Европы Фенербахче – Манчестер Юнайтед

25 октября 2024, 04:25 |
135
0
МОУРИНЬО: «Один глаз – туда, другой – сюда. Вот почему он лучший судья!»
Twitter

24 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Фенербахче и Манчестер Юнайтед. Поединок прошел на стадионе Шокрю Сараджоглу в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 57-й минуте наставник хозяев Жозе Моуриньо получил красную карточку. Португальский специалист был удален за то, что возмущался решением главного арбитра Клемана Тюрпена не назначать пенальти после падения Осайи-Сэмюэла.

После завершения встречи Моуриньо прокомментировал свое удаление:

«Я поговорил с ним [с Клеманом Тюрпеном] после игры. Он сказал мне нечто невероятное.

Он сказал, что одновременно смог увидеть и то, что произошло в штрафной площади, и то, как я отреагировал на бровке. Один его глаз смотрел на ситуацию с пенальти, другой – на мое поведение на скамейке. Один глаз – туда, другой – сюда. Вот почему он один из лучших рефери в мире!» – сказал Жозе.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Фенербахче).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Манчестер Юнайтед).
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Клеман Тюрпен Жозе Моуриньо Лига Европы удаление (красная карточка) Фенербахче Манчестер Юнайтед
Даниил Агарков Источник: BBC
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