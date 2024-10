МОУРИНЬО: «Один глаз – туда, другой – сюда. Вот почему он лучший судья!»

24 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Фенербахче и Манчестер Юнайтед. Поединок прошел на стадионе Шокрю Сараджоглу в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 57-й минуте наставник хозяев Жозе Моуриньо получил красную карточку. Португальский специалист был удален за то, что возмущался решением главного арбитра Клемана Тюрпена не назначать пенальти после падения Осайи-Сэмюэла.

После завершения встречи Моуриньо прокомментировал свое удаление:

«Я поговорил с ним [с Клеманом Тюрпеном] после игры. Он сказал мне нечто невероятное.

Он сказал, что одновременно смог увидеть и то, что произошло в штрафной площади, и то, как я отреагировал на бровке. Один его глаз смотрел на ситуацию с пенальти, другой – на мое поведение на скамейке. Один глаз – туда, другой – сюда. Вот почему он один из лучших рефери в мире!» – сказал Жозе.

