24 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Фенербахче и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Шокрю Сараджоглу в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 1:1.

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На 57-й минуте наставник хозяев Жозе Моуриньо получил красную карточку. Португальский специалист был удален за то, что возмущался решением главного арбитра Клемана Тюрпена не назначать пенальти после падения Осайи-Сэмюэла.

Лига Европы 2024/25. 3-й тур, 24 октября

Фенербахче – Манчестер Юнайтед – 1:1



Голы: Эн-Несири, 49 – Эриксен, 15

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Эриксен, 15 мин.

ГОЛ! 1:1 Эн-Несири, 49 мин.