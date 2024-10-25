Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче – Ман Юнайтед – 1:1. За что удалили Моуриньо? Видео голов, обзор
Лига Европы
Фенербахче
24.10.2024 22:00 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
25 октября 2024, 03:16 | Обновлено 25 октября 2024, 03:17
26
0

Фенербахче – Ман Юнайтед – 1:1. За что удалили Моуриньо? Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы 2024/25

25 октября 2024, 03:16 | Обновлено 25 октября 2024, 03:17
26
0
Фенербахче – Ман Юнайтед – 1:1. За что удалили Моуриньо? Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Фенербахче и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Шокрю Сараджоглу в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 57-й минуте наставник хозяев Жозе Моуриньо получил красную карточку. Португальский специалист был удален за то, что возмущался решением главного арбитра Клемана Тюрпена не назначать пенальти после падения Осайи-Сэмюэла.

Лига Европы 2024/25. 3-й тур, 24 октября

Фенербахче – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Эн-Несири, 49 – Эриксен, 15

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Эриксен, 15 мин.

ГОЛ! 1:1 Эн-Несири, 49 мин.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Фенербахче).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Манчестер Юнайтед).
По теме:
Санкт-Галлен – Фиорентина – 2:4. Дубль Иконе и гол на 90+3. Видео голов
Ференцварош – Ницца – 1:0. Как забили в свои ворота? Видео гола и обзор
Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после неудачи в Риме?
Клеман Тюрпен Юссеф Эн-Несири Кристиан Эриксен Жозе Моуриньо удаление (красная карточка) видео голов и обзор Фенербахче Манчестер Юнайтед
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Футбол | 24 октября 2024, 06:23 11
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?

Шахтер имеет 1 очко из 9 возможных и занимает 30-е место среди 36 команд

Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25 октября 2024, 01:10 0
Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Одесситы стремятся взять реванш

Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Футбол | 24.10.2024, 08:25
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Футбол | 24.10.2024, 21:36
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Бокс | 24.10.2024, 19:16
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
23.10.2024, 06:23 17
Футбол
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 5
Футбол
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
23.10.2024, 08:55 13
Бокс
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
23.10.2024, 17:30 2
Футбол
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
24.10.2024, 11:55
Бокс
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
24.10.2024, 07:48 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем