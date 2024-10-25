Фенербахче – Ман Юнайтед – 1:1. За что удалили Моуриньо? Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы 2024/25
24 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Фенербахче и Манчестер Юнайтед.
Поединок прошел на стадионе Шокрю Сараджоглу в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 1:1.
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На 57-й минуте наставник хозяев Жозе Моуриньо получил красную карточку. Португальский специалист был удален за то, что возмущался решением главного арбитра Клемана Тюрпена не назначать пенальти после падения Осайи-Сэмюэла.
Лига Европы 2024/25. 3-й тур, 24 октября
Фенербахче – Манчестер Юнайтед – 1:1
Голы: Эн-Несири, 49 – Эриксен, 15
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Эриксен, 15 мин.
ГОЛ! 1:1 Эн-Несири, 49 мин.
События матча
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