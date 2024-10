Красная карточка для Моуриньо. Ман Юнайтед снова не выиграл в Лиге Европы

Сегодня, 24 октября, состоялся матч 3-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25.

В Стамбуле турецкий «Фенербахче» сыграл против «Манчестер Юнайтед». Матч завершился вничью 1:1. Дьяволы первыми открыли счет – на 15-й минуте забил Эриксен. Отыгрались гости в начале второго тайма усилиями Эн Несири.

Матч запомнился красной карточкой наставника «Фенербахче» Жозе Моуриньо, который был удален на 58-й минуте матча за спор с арбитром. Отметим, что Жозе когда-то тренировал «МЮ».

«Красные дьяволы» сыграли третью ничью на старте ЛЕ, у них три очка. У подопечных Моуриньо – 5.

Следующий матч в ЛЕ «МЮ» сыграет против клуба «ПАОК» 7 ноября, в этот же день будут играть АЗ – «Фенербахче».

Лига Европы. Основной этап. 3-й тур, 24 октября

Фенербахче – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Эн Несири, 49 – Эриксен, 15.

Фенербахче: Ливакович, Мюльдюр, Джику, Сеюнджю, Осейи-Сэмюэл (Родриго Бекао, 62), Амрабат, Фред, Сен-Максимен (Юксек, 79), Шиманьски (Яндаш, 90), Тадич (Джеко, 79), Эн-Несири (Кахведжи, 79).



Манчестер Юнайтед: Онана, Мартинес, Линделеф (Каземиро, 55), де Лигт, Диогу Далот, Угарте, Эриксен, Гарначо, Мазрауи, Рэшфорд (Антони, 73), Зиркзе (Хейлунд, 55).

