Красная карточка для Моуриньо. Ман Юнайтед снова не выиграл в Лиге Европы
«Красные дьяволы» сыграли вничью с «Фенербахче»
Сегодня, 24 октября, состоялся матч 3-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25.
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В Стамбуле турецкий «Фенербахче» сыграл против «Манчестер Юнайтед». Матч завершился вничью 1:1. Дьяволы первыми открыли счет – на 15-й минуте забил Эриксен. Отыгрались гости в начале второго тайма усилиями Эн Несири.
Матч запомнился красной карточкой наставника «Фенербахче» Жозе Моуриньо, который был удален на 58-й минуте матча за спор с арбитром. Отметим, что Жозе когда-то тренировал «МЮ».
«Красные дьяволы» сыграли третью ничью на старте ЛЕ, у них три очка. У подопечных Моуриньо – 5.
Следующий матч в ЛЕ «МЮ» сыграет против клуба «ПАОК» 7 ноября, в этот же день будут играть АЗ – «Фенербахче».
Лига Европы. Основной этап. 3-й тур, 24 октября
Фенербахче – Манчестер Юнайтед – 1:1
Голы: Эн Несири, 49 – Эриксен, 15.
Фенербахче: Ливакович, Мюльдюр, Джику, Сеюнджю, Осейи-Сэмюэл (Родриго Бекао, 62), Амрабат, Фред, Сен-Максимен (Юксек, 79), Шиманьски (Яндаш, 90), Тадич (Джеко, 79), Эн-Несири (Кахведжи, 79).
Манчестер Юнайтед: Онана, Мартинес, Линделеф (Каземиро, 55), де Лигт, Диогу Далот, Угарте, Эриксен, Гарначо, Мазрауи, Рэшфорд (Антони, 73), Зиркзе (Хейлунд, 55).
We're held to a draw in Istanbul.#MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) October 24, 2024
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