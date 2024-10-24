24 октября состоится матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Фенербахче и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Шокрю Сараджоглу в Стамбуле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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После двух туров Фенербахче с 4 очками занимает 14-е место в таблице второго по силе клубного еврокубка. На старте соревнований подопечные Жозе Моуриньо выиграли у Юниона Сен-Жилуаза (2:1), а во 2-м туре сыграли вничью с Твенте (1:1).

Красные-дьяволы располагаются на 21-й позиции с 2 набранными пунктами. Коллектив Эрика тен Хага дважды расписал ничью: с Твенте (1:1) и Порту (3:3).

Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.