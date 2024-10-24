Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Фенербахче
24.10.2024 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 октября 2024, 05:38 |
8
0

Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Лиги Европы 2024/25

24 октября 2024, 05:38 |
8
0
Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

24 октября состоится матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Фенербахче и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Шокрю Сараджоглу в Стамбуле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После двух туров Фенербахче с 4 очками занимает 14-е место в таблице второго по силе клубного еврокубка. На старте соревнований подопечные Жозе Моуриньо выиграли у Юниона Сен-Жилуаза (2:1), а во 2-м туре сыграли вничью с Твенте (1:1).

Красные-дьяволы располагаются на 21-й позиции с 2 набранными пунктами. Коллектив Эрика тен Хага дважды расписал ничью: с Твенте (1:1) и Порту (3:3).

Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Карабах – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Манчестер Сити установил новый рекорд в Лиге чемпионов, превзойдя соседей
Лига Европы Фенербахче Манчестер Юнайтед смотреть онлайн Жозе Моуриньо Эрик тен Хаг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
Футбол | 23 октября 2024, 07:01 3
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер

Александр подарил фанату из выездного сектора футболку

Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Футбол | 23 октября 2024, 06:23 17
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?

Вечером 22 октября состоялись 9 матчей 3-го тура Лиги чемпионов

Сенсация в Лиге чемпионов. Фейеноорд забил три гола Трубину, одолев Бенфику
Футбол | 23.10.2024, 23:58
Сенсация в Лиге чемпионов. Фейеноорд забил три гола Трубину, одолев Бенфику
Сенсация в Лиге чемпионов. Фейеноорд забил три гола Трубину, одолев Бенфику
Панатинаикос – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 24.10.2024, 05:13
Панатинаикос – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Панатинаикос – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
Бокс | 23.10.2024, 07:45
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
23.10.2024, 09:25 7
Футбол
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
22.10.2024, 03:50 4
Футбол
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
22.10.2024, 08:29 2
Бокс
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
22.10.2024, 13:07 2
Футбол
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
22.10.2024, 09:57 1
Бокс
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
22.10.2024, 11:33 7
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
22.10.2024, 07:47 7
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
23.10.2024, 08:55 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем