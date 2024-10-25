Тен Хаг выступил с заявлением по итогу матча МЮ с Фенербахче в Лиге Европы

24 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы, в котором английский «Манчестер Юнайтед» сыграл на выезде с «Фенербахче» вничью 1:1.

«Красные дьяволы» первыми добились успеха в матче, но победный результат не удержали, пропустив ответный гол в дебюте второго тайма.

«Фенербахче» – очень хороший клуб, с хорошими болельщиками и несколькими хорошими игроками. Это был бы очень хороший финал. Мы должны были лучше контролировать мяч в первом тайме и забивать больше голов, но, честно говоря, они также создали хорошие моменты. Они создали нам некоторые проблемы. Это хорошая команда с хорошим тренером. Однако мы хотим победить. Мы хотим побеждать в каждой игре», – заявил после финального свистка главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице Лиги Европы занимает 22-е место, имея три очка.

Ранее тен Хаг оценил 14-ю позицию команды в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.