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Лига Европы
Фенербахче
24.10.2024 22:00 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
25 октября 2024, 08:30 | Обновлено 25 октября 2024, 08:41
572
0

Тен Хаг выступил с заявлением по итогу матча МЮ с Фенербахче в Лиге Европы

Наставник манкунианцев оценил игру 3-го тура турнира

25 октября 2024, 08:30 | Обновлено 25 октября 2024, 08:41
572
0
Тен Хаг выступил с заявлением по итогу матча МЮ с Фенербахче в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

24 октября состоялся матч 3-го тура Лиги Европы, в котором английский «Манчестер Юнайтед» сыграл на выезде с «Фенербахче» вничью 1:1.

«Красные дьяволы» первыми добились успеха в матче, но победный результат не удержали, пропустив ответный гол в дебюте второго тайма.

«Фенербахче» – очень хороший клуб, с хорошими болельщиками и несколькими хорошими игроками. Это был бы очень хороший финал. Мы должны были лучше контролировать мяч в первом тайме и забивать больше голов, но, честно говоря, они также создали хорошие моменты. Они создали нам некоторые проблемы. Это хорошая команда с хорошим тренером. Однако мы хотим победить. Мы хотим побеждать в каждой игре», – заявил после финального свистка главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице Лиги Европы занимает 22-е место, имея три очка.

Ранее тен Хаг оценил 14-ю позицию команды в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Фенербахче Лига Европы
Юрій Остроумов Источник: BBC
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