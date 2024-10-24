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Лига Европы
Фенербахче
24.10.2024 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
24 октября 2024, 05:04 | Обновлено 24 октября 2024, 05:05
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Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 24 октября в 22:00 по Киеву

24 октября 2024, 05:04 | Обновлено 24 октября 2024, 05:05
20
0
Фенербахче – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Twitter. Жозе Моуриньо и Эрик тен Хаг

24 октября на «Шюкрю Сараджоглу» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Фенербахче» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фенербахче

Команда летом котировалась как главный фаворит в турецком футболе, и причиной такого оптимизма по поводу гранда, более десятилетия не выигрывавшего местную Суперлигу, стал приход Моуринью. Но пока что все идет к очередному удару по репутации, и прозвище Особенный воспринимается не без иронии. Жозе начал с того, что летом вылетел из Лиги Чемпионов в квалификации, причем Лилль роковой гол забил, играя в меньшинстве в Стамбуле. Хватало осечек и в национальном первенстве - Галатасараю в дерби проиграли 1:3. И даже в Лиге Европы турки успели уже потерять очки. Выиграв дома у Роял Юниона за счет автогола Берджесса, потом в Нидерландах канарейки ограничились тем, что сровняли усилиями Тадича по ходу матча с Твенте.

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Манчестер Юнайтед

Клуб проявляет просто титаническое терпение по отношению к тен Хагу. Безусловно, тому можно заносить в актив его первый год на Туманном Альбионе. А провалы 2023/2024 в чем-то компенсировались победой в Кубке Англии - похоже, запоминается и правда последнее. Но ведь, получив ряд новичков, причем явно своих - Зиркзее, Мазрауи, Де Лигта - Эрик ухитрился замахнуться на антирекорды МЮ. Среди прочего, его красные дьяволы так пока что и не победили в Лиге Европы. Сначала они на Олд Траффорд позволили отыграться Твенте на ничью. А во втором туре, ведя в начале 2:0, манкунианцы были и вовсе близки к поражению Порту - Магуайр уже на 90+ минуте оформил итоговые 3:3.

Статистика личных встреч

Невероятно, но турецкий гранд ухитряется удерживать равенство с МЮ. За шесть сыгранных матчей по трижды выигрывала каждая из сторон.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в англичан. Но у Моуринью тут личная мотивация - ждем не скучного поединка и итоговый результат в виде тотал больше 2,5 забитых мячей (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Фенербахче
24 октбря 2024 -
22:00
Манчестер Юнайтед
Тотал голов больше 2.5 1.68 Сделать ставку
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Фенербахче Манчестер Юнайтед Лига Европы Жозе Моуриньо прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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