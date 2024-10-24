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Испания
24 октября 2024, 14:20 | Обновлено 24 октября 2024, 14:24
355
0

Форвард Реала вернется на поле почти через месяц

Родриго получил травму в матче Лиги чемпионов и пропустит эль-класико

24 октября 2024, 14:20 | Обновлено 24 октября 2024, 14:24
355
0
Форвард Реала вернется на поле почти через месяц
Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго будет восстанавливаться после травмы почти месяц. Об этом стало известно журналистам издания The Athletic и футбольному инсайдеру Фабрицио Романо, которые сообщили, что игроку потребуется примерно 3-4 недели.

У футболиста диагностирована травма мышц правого бедра. Игрок получил повреждение в матче 3-го тура Лиги чемпионов, где мадридский «Реал» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:2).

Родриго пропустит матчи против «Барселоны», «Валенсии» и «Осасуны» в Ла Лиге. Также он не поможет своей команде в матче Лиги чемпионов против «Милана».

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Родриго Гоес Реал Мадрид травма бедра травма чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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