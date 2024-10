Форвард Реала вернется на поле почти через месяц

23-летний бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго будет восстанавливаться после травмы почти месяц. Об этом стало известно журналистам издания The Athletic и футбольному инсайдеру Фабрицио Романо, которые сообщили, что игроку потребуется примерно 3-4 недели.

У футболиста диагностирована травма мышц правого бедра. Игрок получил повреждение в матче 3-го тура Лиги чемпионов, где мадридский «Реал» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:2).

Родриго пропустит матчи против «Барселоны», «Валенсии» и «Осасуны» в Ла Лиге. Также он не поможет своей команде в матче Лиги чемпионов против «Милана».

⚪️🇧🇷 Real Madrid confirm Rodrygo to miss El Clásico with a muscle injury in the right biceps femoris.



He’s expected to be out for the next 20 days. pic.twitter.com/UJxu1axt39