Форвард Реала вернется на поле почти через месяц
Родриго получил травму в матче Лиги чемпионов и пропустит эль-класико
23-летний бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго будет восстанавливаться после травмы почти месяц. Об этом стало известно журналистам издания The Athletic и футбольному инсайдеру Фабрицио Романо, которые сообщили, что игроку потребуется примерно 3-4 недели.
У футболиста диагностирована травма мышц правого бедра. Игрок получил повреждение в матче 3-го тура Лиги чемпионов, где мадридский «Реал» разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:2).
Родриго пропустит матчи против «Барселоны», «Валенсии» и «Осасуны» в Ла Лиге. Также он не поможет своей команде в матче Лиги чемпионов против «Милана».
⚪️🇧🇷 Real Madrid confirm Rodrygo to miss El Clásico with a muscle injury in the right biceps femoris.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2024
He’s expected to be out for the next 20 days. pic.twitter.com/UJxu1axt39
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