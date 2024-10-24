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  4. Манчестер Сити установил новый рекорд в Лиге чемпионов, превзойдя соседей
Лига чемпионов
24 октября 2024, 01:59 |
173
0

Манчестер Сити установил новый рекорд в Лиге чемпионов, превзойдя соседей

23 октября горожане разгромили Спарту из Праги со счетом 5:0

24 октября 2024, 01:59 |
173
0
Манчестер Сити установил новый рекорд в Лиге чемпионов, превзойдя соседей
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября состоялся матч между Манчестер Сити и Спартой в рамках 3-го тура Лиги чемпионов на Этихаде. Конечный счет противостояния – 5:0 в пользу команды Пепа.

После завершения 3-го тура самого престижного европейского турнира Манчестер Сити занимает 3-е место в таблице с 7 очками и разницей голов +9.

Кроме победы в матче, горожане установили новый рекорд по серии матчей без поражений в Лиге чемпионов – 26 (18 побед, 8 ничьих). Предыдущий рекорд принадлежал принципиальным соперникам – Манчестер Юнайтед с серией в 25 матчей, которые они провели в период с 2007 по 2009 годы.

В этом сезоне Манчестер Сити провел 13 матчей во всех турнирах (10 побед, 3 ничьи, 0 поражений).

Дмитрий БАНАР

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Спарта Прага Лига чемпионов рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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